Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din localitatea Ograda, acuzat de agresiune impotriva concubinei sale, a fost o oblogat de politisti sa paraseasca temporar locuinta si sa pastreze o distanta minima de 50 de metri fata de victima. Pe 1 iulie, in jurul orei 18.00, o femeie de 34 de ani, din localitatea ograda, a alertat Politia…

- Ordin provizoriu de protectie pentru un barbat din Salciua, care și-a agresat fiica, pe fondul consumului de alcool Polițiștii din Salciua il cerceteaza pe ... The post Ordin provizoriu de protectie pentru un barbat din Salciua, care și-a agresat fiica, pe fondul consumului de alcool appeared first…

- Dragoste cu nabadai. Dupa ce a crezut ca si a gasit jumatatea pe o retea de socializare, o tanara din Constanta a trecut prin clipe de cosmar in parcarea din spatele blocului unde locuieste. De altfel, tanarul care o ceruse recent de sotie a lovit o si a amenintat o dupa ce fata ar fi dat like uri pe…

- Ordin de protectie provizoriu emis pe numele unui barbat din Alba Iulia care și-a agresat concubina, pe fondul geloziei și al consumului de alcool Un alt caz de violența in familie a fost inregistrat in noaptea de 23/24 mai 2019 , tot in Alba Iulia. O femeie de 43 de ani, din municipiu, a sunat […]…

- Judecatoria Constanta a emis la data de 10 mai 2019 un nou ordin de protectie, in urma unui conflict petrecut in municipiul Constanta.La interpelarea instantei, reclamanta precizeaza ca solicita a se dispune, pentru o perioada de maximum 6 luni, pastrarea de catre parat a unei distante minime fata de…

- Ieri, 9 mai 2019, la Poliția orașului Baia de Arieș s-a prezentat o femeie de 45 de ani, din comuna Poșaga, care a reclamat faptul ca, in dimineața aceleiași zile, pe fondul consumului de bauturi alcoolice, soțul sau a amenințat-o cu moartea și i-a distrus telefonul, pentru ca femeia sa nu poata suna…

- O femeie din Constanta si a chemat sotul in instanta pentru a cere ordin de protectie impotriva lui. Judecatoria Constanta a respins ca neintemeiata cererea femeii, in data de 19 aprilie, insa ea a sustinut in fata judecatorilor ca barbatul are un istoric violent si chiar o urmareste si o deranjeaza…

- Sambata seara, in jurul orei 21.00, politisti din cadrul Sectiei 3 Politie Rurala Farcasa au fost sesizati prin SNUAU 112 despre un scandal, la un imobil din localitatea Baita de sub Codru. Deplasati la fata locului, politistii au identificat o femeie de 32 de ani, victima a infractiunii de violenta…