Actriţa Celeste Yarnall din „Star Trek” a murit la vârsta de 74 de ani Celeste Yarnall a fost una dintre cele mai apreciate actrițe, iar vestea morții ei a picat ca un traznet asupra celor care au cunoscut-o. Cel mai afectat este soțul acesteia, care a facut anunțul trist. A facut un rol remarcabil in serialul „Star Trek”. Celeste Yarnall, una dintre cele mai cunoscute actrite, a murit, iar familia și prietenii sunt in stare de șoc. Vestea a cazut ca un traznet asupra tuturor celor care o cunosteau. „Era magnifica in tot ce facea”, a spus sotul actritei Celeste Yarnall. Celeste Yarnall a murit la 74 de ani, dupa ce s-a luptat o lunga perioada cu cancerul ovarian.… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol: libertatea.ro

