- Jed Allan, actor cunoscut romanilor pentru rolurile din serialele ”Santa Barbara” și ”Beverly Hills 90210”, a murit, sambata, la varsta de 84 de ani. Potrivit unui anunț facut de fiul sau, indragitul actor american a murit in somn in locuinta sa din Palm Desert, California. Actorii din ”Beverly Hills…

- Calificata in turul III de la Indian Wells 2019 dupa victoria cu Barbora Stryocva, Simona Halep si-a asigurat un cec de 48.775 dolari si 65 de puncte WTA. In turul al treilea, Simo o va infrunta pe Katerina Kozlova (Ucraina), victorioasa cu 6-4, 2-6, 6-0 in fata belarusei Aleksandra Sasnovici, cap de…

- Jucatoarele romane de tenis Monica Niculescu si Raluca Olaru, in perechi diferite, s-au calificat, miercuri, in optimile de finala ale probei de dublu din cadrul turneului WTA de la Indian Wells (California),...

- Un peste rar, de peste 2 metri, despre care se credea ca traieste in emisfera sudica, a fost gasit pe o plaja din Santa Barbara, California, informeaza BBC. Aparitia acestui peste - un exemplar de mola tecta, o varietate de peste-luna - pe o plaja din emisfera nordica i-a intrigat pe oamenii de stiinta,…

- Cutremur cu magnitudine 4.6 in Chile. Seismul s-a produs la o adancime de 40 de kilometri si s-a simtit si in capitala Santiago de Chile, desi aceasta s-a aflat la peste 400 km de epicentrul seismului. „Fosa Peru-Chile este o zona care are parte des de cutremure mari”, a informat USGS, precizand…

- Fostul boxer american Mike Tyson, campion mondial al greilor, a dezvaluit ca a oferit 10.000 de dolari unui ingrijitor pentru a-l lasa sa se bata cu o gorila cu spatele argintiu intr-o gradina zoologica din New York, relateaza presa internationala, citata de Agerpres. In 1986, an in care a castigat…

- Intr-un gest de sfidare fata de presedintele Donald Trump, noul guvernator al Californiei va ordona retragerea militarilor din Garda Nationala desfasurati de-a lungul frontierei dintre Mexic si statul sau, au anuntat luni serviciile sale, relateaza AFP preluat de agerpres. Guvernatorul democrat…