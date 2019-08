Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Foto| Accident MORTAL pe Valea Oltului, in care a fost implicat un autoturism din Alba. Cinci persoane ranite și una decedata Accident MORTAL pe Valea Oltului, in care a fost implicat un autoturism inmatriculat in județul Alba. Cinci persoane ranite și una decedata Un accident rutier…

- Sora Aurei Ion, tanara care și-a pierdut viața in Apuseni, in urma unui accident aviatic, a transmis un mesaj public extrem de dur dupa noul eșec al autoritaților de a o localiza pe Alexandra, una dintre victimele calaului de la Caracal. Mariana Ciuca i-a scris lui Alexandru Cumpanașu, unchiul fetei…

- Consiliul Concurentei a autorizat tranzactia prin care Auchan Romania SA preia magazinele destinate comercializarii produselor alimentare si non-alimentare din statiile Petrom, informeaza autoritatea pentru concurenta printr-un comunicat remis AGERPRES. Auchan Romania este membra a grupului Auchan Holding…

- Cel putin doua ore pe saptamana petrecute in mijlocul naturii ar putea reprezenta limita de timp esentiala pentru stimularea sanatatii si a starii de bine a organismului, potrivit unui studiu preluat joi de Press Association. Conform cercetatorilor, persoanele care petrec cel putin 120 de minute pe…

- Ciugudul, probabil una dintre cele mai cunoscute comune din Romania, a facut inca un pas foarte mare spre normalitate. Echipa Primariei continua și-a asumat o noua provocarea, aceea de a „elibera” cerul de paienjenișul de cabluri montate haotic pe stalpi și introducerea lor in subteran. Locuitorii din…

- Femeile care sufera un stop cardiac in afara unitatilor de ingrijiri medicale au mai putine sanse de a fi resuscitate de martori si de supravietuire in comparatie cu barbatii, sugereaza un nou studiu citat marti de Press Association. Cercetarea, publicata in European Heart Journal, a identificat inechitati…

- Pacientii cu diabet de tip 2 au un risc mai mare de a dezvolta boli hepatice, potrivit unui studiu preluat luni de Press Association. Multi pacienti cu ciroza hepatica si cancer de ficat, afectiuni potential mortale, sunt diagnosticati tarziu, in faze avansate ale bolii, potrivit unui studiu desfasurat…

- Pungile din material plastic biodegradabil pot fi utilizate la transportul cumparaturilor chiar si la trei ani dupa ce au fost expuse mediului natural, conform rezultatelor unui studiu efectuat in Marea Britanie, citat de Press Association. O echipa de oameni de stiinta de la Universitatea Plymouth…