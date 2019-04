Stiri pe aceeasi tema

- Nadja Regin a murit la varsta de 87 de ani, iar vestea a fost anuntata pe contul oficial de Twitter 007, alaturi de mesajul: „Gandurile noastre sunt alaturi de familia si prietenii ei in acest trist moment". Nadja Regin a jucat in doua filme Bond, "From Russia With Love" si "Goldfinger". In primul,…

- Tania Mallet, actrița britanica, ce a facut senzație cu rolul lui Tilly Masterson, partenera de ecran a lui Sean Connery in filmul „Goldfinger”, a murit la varsta de 77 de ani. Veștile triste au fost confirmate de catre șefii James bond, care au transmis un mesaj pe Twitter. Fanii seriei au transmis…

- Airbus a propus Ministerului roman al Apararii un model de elicopter militar usor, H145M, utilizat deja de state membre NATO, anunta un comunicat al companiei. Compania Airbus a anuntat joi ca a primit din partea Ministerului roman al Apararii o solicitare pentru oferirea de informatii pentru…

- Meciul dintre Croatia, detinatoarea trofeului, si Rusia, programat pe 18 noiembrie, va deschide seria meciurilor ce vor avea loc în grupele din faza finala ale Cupei Davis 2019, conform calendarului anuntat de firma organizatoare Kosmos si Federatia internationala de tenis, relateaza EFE, potrivit…

- Ziaristii de la televiziunea N1, filiala regionala a CNN care emite in Serbia, Croatia si Bosnia-Hertegovina, au fost amenintati cu moartea dupa ce au relatat despre seria de proteste antiguvernamentale de la Belgrad. Televiziunea a dezvaluit, marți, unele din mesajele primite. "Noi, veteranii, va…

- Dupa nume, Cremșnitul sau Cremeșul ar fi de origine germana: Kremschnitte. Dar, negasindu-se in dicționar, probabil fiind un regionalism a lasat loc de-a lungul timpului, de interpretari in legatura cu adevarata sa origine. Pentru prima data la noi apare in cartea de bucate a Sandei Marin (1936), sub…