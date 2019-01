Stiri pe aceeasi tema

- In contextul celebrarii Centenarului Marii Uniri de la 1918, OPINIA continua sa prezinte, si in acest an, in editia sa electronica, ciclul de emisiuni sub titlul „UN VEAC DE LA MAREA UNIRE”, care isi propune sa aduca in atentia publicului personalitatile, momentele si simbolurile care au stat la temelia…

- Titlul pentru cel mai mare porc de Craciun merge, anul acesta, cu siguranta, in judetul Arges. Animalul de peste 560 de kilograme si o lungime de doi metri a fost sacrificat vineri, 21 decembrie, in cadrul evenimentului ”Ignatul la Golești”, organizat de Consiliul Județean Argeș, in parteneriat cu Asociația…

- Olanda și Franța se infrunta in semifinalele Campionatului European de handbal feminin. Partida e programata la ora 22:00, liveTEXT cu video și foto pe GSP.ro și in direct pe TVR 1 și TVR HD. Romania și Rusia joaca in prima semifinala, de la 18:30, liveTEXT AICI și in direct pe TVR 1 ș TVR HD. ...

- Spadasina Ana Maria Popescu a primit titlul de cel mai bun sportiv al anului in cadrul “Galei Laureatilor anului 2018”, organizata de Federatia Romana de Scrima, informeaza News.ro.Medaliata cu argint la Campionatele Mondiale din acfeest an, Ana Maria Popescu a afirmat ca urmatorul sau tel…

- Simona Halep a fost ovationata de toti cei prezenti in sala de spectacole Barbu Stirbei. "Multumesc pentru aceasta zi frumoasa tuturor celor care au considerat acest titlu si familiei mele", a spus Simona Halep. "La multi ani, Romania!", a mai spus ea. La finalul evenimentului, Halep s-a prins…

- Marius Stan, presedintele care in 2011 conducea Otelul spre titlul de campioana a Ligii 1 Betano, a facut o dezvaluire interesanta despre Laurentiu Iorga (30 de ani), unul dintre cei mai importanti jucatori ai campaniei istorice de acum opt ani.

- De 8 ani numar 1 mondial, norvegianul Magnus Carlsen, 27 de ani, e prins intr-o serie de remize consecutive de challengerul la titlul mondial, americanul Fabiano Caruana, 26 de ani, scorul fiind 1½-1½. E a treia oara cand Carlsen iși apara titlul mondial. Cea de-a treia remiza consecutiva a avut loc…

- Numarul 1 WTP la tenis feminin, Simona Halep, a obtinut un nou titlu, de data aceasta in afara terenului de tenis. Universitatea a carei studenta a fost i-a decernat, in premiera, o distinctie.