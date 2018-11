Celebra actrita americana Meg Ryan, in varsta de 56 de ani, si rockerul John Mellencamp, 67 de ani, s-au logodit, relateaza online ziarul spaniol La Vanguardia.



Actrita, celebra pentru rolurile sale din comediile romantice "When Harry Met Sally...", "You've Got Mail" sau "Sleepless in Seattle", si-a facut publice planurile de nunta printr-un desen simplu postat pe Instagram, in care sunt creionate stangaci doua siluete insotite de cuvantul "ENGAGED".





In 2011, a fost pentru prima data cand a aparut zvonul privind o relatie intre Meg Ryan si Mellencamp, insa…