- Biroul Federal de Investigatii din SUA (FBI) desfasoara pe Facebook, in zona capitalei federale Washington DC, anunturi publicitare care dupa toate aparentele vizeaza recrutarea unor spioni rusi, precum si pe cei care cunosc despre activitatea acestora, informeaza joi CNN, citata de Agerpres. Anunțurile…

- Secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, a confirmat miercuri ca s-a aflat pe fir in timpul controversatei discutii telefonice pe care presedintele Donald Trump a purtat-o cu omologul ucrainean Volodimir Zelenski, seful diplomatiei de la Washington explicand ca a fost vorba despre o conversatie legitima…

- Legea americana ii protejeaza pe membrii serviciilor de informatii care denunta un presupus act ilegal in cadrul agentiilor guvernamentale, insa calea este ingusta, iar protocolul foarte bine incadrat in cazul avertizorilor de integritate (”wistleblower”), relateaza AFP, care prezinta prevederile…

- Parchetul rus a indemnat joi la eliberarea unui tanar actor arestat in timpul unei manifestatii de protest, condamnat la trei ani si jumatate de inchisoare, in urma unei campanii de mobilizare in favoarea sa la care participa personalitati artistice si demnitari religiosi, relateaza AFP potrivit…

- O delegatie americana a sosit luni in Turcia pentru a lucra la infiintarea unui centru de operatiuni comune cu Ankara vizand instituirea unei 'zone de securitate' in nordul Siriei, transmite AFP. Potrivit Ministerului turc al Apararii, sase responsabili americani au sosit luni la Sanliurfa (sud-est),…

- Presedintele american a vorbit marti in fata unor tineri activisti republicani in Washington, iar in spatele sau a fost proiectat sigiliul prezidential. Acesta a suferit insa cateva modificari, inclusiv adaugarea unui vultur cu doua capete, asemanator cu stema Rusiei, si a unor crose de golf.