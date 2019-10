Stiri pe aceeasi tema

- Actrita americana Diahann Carroll, prima femeie de culoare protagonista intr-un serial TV, care a castigat premiile Globul de Aur si Tony si care a fost nominalizata pentru Oscar, a murit, potrivit BBC preluat de news.roCarroll, care avea 84 de ani, a aparut in anii 1960 in "Julia", primul…

- Cantareata si actrita americana Miley Cyrus, care nu si-a ascuns niciodata preferinta pentru consumul de marihuana, a devenit coproprietar, alaturi de muzicianul Mark Ronson si de actorul de comedie Chris Rock, al unui local specializat in comertul cu produse pe baza de canabis, care isi va deschide…

- Tanara militanta ecologista suedeza Greta Thunberg si miscarea tinerilor ''Fridays For Future'' (''Vineri pentru Viitor'') au primit luni premiul ''Ambasador al Constiintei'' (Ambassador of Conscience Award) din partea Amnesty International, cu cateva…

- Cantareața americana Ariana Grande a dat in judecata compania Forever 21, pe care o acuza ca i-a folosit imaginea in mod neautorizat, pentru a-și promova produsele, și careia ii cere despagubiri de 10 milioane de dolari, potrivit MEDIAFAX.Citește și: Viorica Dancila il atenționeaza pe Klaus…

- Autor: Stelian ȚURLEA „Cel mai greu era sa uit de mine. Imaginatia cerea acest lucru pentru ca ii era frica de el. Incercam sa ma depasesc din neliniste, pentru a-mi dovedi ca totul inca mai era posibil si nu ma puteam intinde alaturi de Laura fara a ma simti si fara a incepe imediat sa-mi solicit…

- Un barbat și-a uitat gemenii in mașina timp de mai multe ore. Copiii, in varsta de 11 luni, au murit.Tragedia a avut loc in Bronx, New York. Micutii au stat in automobil de la ora 08:00 pana la 16:00, timp in care tatal lor s-a aflat la serviciu, scrie libertatea.ro.

- Unul dintre cele mai cunoscute și simpatice personaje de desene animate, Bugs Bunny, împlinește 79 de ani. Pe 27 iule 1940, Bugs Bunny, cel mai iubit iepure animat, curtenitor, inteligent si sarlatan, cel care a devenit cel mai popular personaj de la Warner Bros, si-a facut prima aparitia…

- Un cuplu din New York a dat in judecata o clinica de fertilizare din Los Angeles pentru ca femeia a nascut gemeni care nu seamana cu ei, dar nici intre ei. Mai exact, oamenii sunt asiatici, dar bebelușii lor nu! Acesta a fost șocul suprem pentru cei doi soți. Pe parcursul sarcinii ei au mai... View…