Stiri pe aceeasi tema

- Proiectia de duminica seara a comediei sud-coreene 'Parasite' a incheiat Festivalul de film GEMS 2019 de la Miami, o sarbatoare a celei de-a 7-a arte organizata anual de Universitatea Miami Dade College, pentru a promova cinematografia alternativa si productiile unor regizori debutanti sau deja…

- Filmul ‘Colectiv’, al cineastului Alexander Nanau, a castigat sambata premiul Golden Eye pentru cel mai bun documentar la cea de-a 15-a editie a festivalului International de Film de la Zurich, transmite duminica The Hollywood Reporter. In acest film despre drama incendiului de la clubul Colectiv si…

- Julieta Szonyi a revenit pe platourile de filmare dupa o pauza de 30 de ani. A fost distribuita de Corneliu Porumboiu in "La Gomera", filmul cu care Romania a participat la Festivalul de la Cannes.

- Festivalul International de Film de la Toronto (TIFF) a inceput joi cu un vant al schimbarii care adie in lumea divertismentului, punand un mai mare accent pe documentare si pe productiile de 'streaming', precum Netflix sau Amazon, relateaza EFE. Pentru prima data in 44 de ani, festivalul devenit…

- Documentarul Colectiv, prezentat la Festivalul de Fiulm de la Veneția, a fost foarte bine primit de public și de criticii de specialitate. Documentarul "Colectiv", de Alexander Nanau, a avut premiera la Festivalul International de Film de la Venetia. "Colectiv" marcheaza o premiera pentru istoria recenta…

- Filmul "La Gomera", in regia lui Corneliu Porumboiu, este propunerea Romaniei pentru premiile Oscar. Pelicula, care a avut premiera mondiala la Cannes, se va lupta pentru titlul de "Cel mai bun lungmetraj international".

- Potrivit informațiilor aparute in cursul acestui an pe diverse site-uri cu profil cinematografic, se pare ca actorul britanic Daniel Craig, ajuns la 51 de ani, a decis ca noul film din seria James Bond , ce va fi lansat in 2020, sa fie ultimul in care acesta sa interpreteze rolul celebrului agent…

- Filmul „Western Stars”, debutul in regie al lui Bruce Springsteen, va fi lansat in cinematografe toamna aceasta de Warner Bros., dupa ce va fi prezentat in premiera mondiala la Festivalul de la Toronto potrivit news.roLungmetrajul il prezinta pe muzicianul american interpretand alaturi de…