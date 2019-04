Stiri pe aceeasi tema

- Asteptari ale romanilor din Ucraina de la viitorul presedinte A voter walks past an information placard bearing portraits of the both candidates - President Petro Poroshenko and comedian Volodymyr Zelensky - at a polling station during the second round of Ukraine's presidential election in Kiev on April…

- Cei doi pretendenti la functia de presedinte al Ucrainei, Petro Porosenko si Volodimir Zelenski, s-au deplasat vineri la Berlin si Paris, cu noua zile inaintea celui de-al doilea tur de scrutin, transmite AFP. In timp ce presedintele ucrainean Porosenko discuta in capitala Germaniei cu…

- Astfel, intr-un material al publicației ucrainene Liga.net, Kovesi s-ar afla pe o lista scurta pentru a conduce Procuratura Generala a Ucrainei. Sursa menționata analizeaza schimbarile pe care Zelenski le-ar face in Ucraina daca va fi ales președinte. Informația nu este oficiala, iar…

- Președintele ucrainean Petro Poroșenko a acceptat joi provocarea lansata de rivalul sau în turul doi al alegerilor prezidențiale, actorul de comedie Volodimir Zelenski, care i-a propus o dezbatere pe cel mai mare stadion al țarii, scrie AFP."Un stadion? Ei bine, atunci sa mergem pe…

- Actorul Volodimir Zelenski si presedintele in exercitiu al Ucrainei, Petro Porosenko, se mentin pe primele doua pozitii la alegerile prezidentiale de duminica, dupa numararea a putin peste 50% din voturi.

- Igor Dodon a anuntat ca miercuri, 13 februarie, presedintele Ucrainei, Petro Porosenko, vine intr-o vizita in Republica Moldova. In acest context, seful statului a comunicat ca nu se va intalni cu omologul sau ucrainean.

- Cu un numar record de candidati si un actor de comedie care de acum se situeaza in fruntea sondajelor, competitia electorala din Ucraina se anunta dura pentru presedintele Petro Porosenko, cu mai putin de doua luni inaintea primului tur al alegerilor prezidentiale, al caror scor pare extrem de incert,…

- Presedintele ucrainean Petro Porosenko si-a facut publica marti intentia de a candida pentru un nou mandat la alegerile prezidentiale din 31 martie, promitand sa lanseze procesul de aderare a tarii sale la Uniunea Europeana (UE) si la Organizatia Tratatului Atlanticului de Nord (NATO), informeaza…