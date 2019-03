Zelenskiy a obtinut peste 30% din sufragii fata de 18% pentru presedintele Porochenko (53 de ani), urmat de fostul prim-ministru Iulia Timosenko, in varsta de 58 de ani, (14%), conform acestui sondaj realizat de consortiul "Exit poll national" care reuneste trei institute de sondare a opiniei publice.



In ciuda indoielilor criticilor privind capacitatea sa de a guverna si a neclaritatii progrramului sau, Zelenskiy, acest candidat atipic, a beneficiat din plin de respingerea elitelor, tendinta mondiala in special puternica in ucraina dupa anii de dificultati economice si de scandaluri…