- Actorul spaniol Oscar Jaenada s-a alaturat distributiei filmului 'Rambo 5', in care mai joaca compatriotii sai, Paz Vega si Sergio Peris-Mencheta, informeaza blogul Deadline, citat miercuri de EFE.

- Guillermo del Toro va scrie, va produce si va regiza pentru platforma Netflix un remake al filmului de animatie Pinocchio, sub forma de "comedie muzicala" punand in scena marionete, a anuntat luni Netflix citat de AFP. Adaptare a celebrului basm, popularizat de Disney in 1940, va fi primul film de animatie…

- Filmul romanesc „Secretul Fericirii”, cu Vlad Zamfirescu in rolul principal, va avea Premiera de Gala pe data de 18 octombrie, la Cinema Pro, incepand cu ora 20:00, iar accesul publicului se va face pe baza de invitație. La Premiera de Gala va participa intreaga echipa, alaturi de producatorul Cristina…

- Paul John Vasquez, actor in celebrul serial de televiziune Sons of Anarchy, a murit la varsta de 48 de ani, in urma unui atac de cord. Paul John Vasquez a fost gasit fara suflare in propriul apartament, informatia fiind confirmata de apropiatii barbatului. Prietenul sau cel mai bun l-a gasit in stare…

- Celebrul jucator de baschet LeBron James va juca rolul principal in filmul "Space Jam 2", o continuare a comediei de succes lansata in urma cu mai bine de 20 de ani, conform AFP. In filmul "Space Jam", lansat in 1997, starul de atunci din NBA, Michael Jordan, isi unea fortele cu celebrele…

- Actorul american Aaron Paul, cunoscut din 'Breaking Bad', se va alatura distributiei serialului 'Westworld' din al treilea sezon, potrivit blogului de specialitate Deadline citat de EFE. Nu s-au aflat inca detalii ale personajului pe care il va interpreta Aaron Paul, insa Deadline asigura…

- Regizorul Viorel Mardare, autorul celor mai creative producții video realizate vreodata in Moldova și care au facut ca despre țara noastra sa afle milioane de oameni, i-a fost decernat Premiului Național „pentru creația originala in arta filmului publicistic și promovarea imaginii Republicii Moldova".

- Numerosi studenti au participat in cursul serii de marti in campusul Facultatii de Litere din municipiul Baia Mare la proiectia in aer liber a filmului documentar "Marea Unire-Romania, la 100 de ani", produs de Agentia Nationala de Presa AGERPRES. Timp aproape o ora, aproape 300 de studenti…