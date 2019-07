Stiri pe aceeasi tema

- Actorul Simon Yam, celebru pentru rolul din filmul „Lara Croft: The Cradle of Life”, a fost injunghiat de un barbat care sufera de schizofrenie. Asta a anunțat Poliția chineza care a demarat o ancheta in cazul agresiunii. Atacatorul este un barbat de 53 de ani care a fost reținut. Reprezentanții Poliției…

- Politia din Hong Kong a confiscat vineri probabil cel mare depozit de explozibili de mare putere descoperit in acest oras, in urma unei descinderi intr-o presupusa fabrica de asamblare a bombelor, chiar inainte de noile valuri de proteste din weekend, relateaza CNN.

- Scene de groaza la un eveniment publicitar ce a avut loc in China. Simon Yam, actor celebru care și-a facut debutul in „Lara Croft Tomb Raider: The Cradle of Life” a fost injunghiat de un necunoscut.

- Actorul și producatorul de film Simon Yam din Hong Kong a fost injunghiat in timp ce se afla pe scena pentru a participa la un eveniment publicitar in China. Pe rețelele de socializare au aparut imagini cu momentul in care un barbat urca pe scena, scoate un cuțit din buzunar și il injunghie in abdomen.…

- Actorul și producatorul de film Simon Yam, celebru pentru rolul din filmul "Lara Croft: The Cradle of Life", a fost injunghiat pe scena, sambata, in timpul unui eveniment de promovare organizat in sudul Chinei, potrivit Reuters, scrie Mediafax.Incidentul a avut loc in localitatea Zhongshan…

- Un individ necunoscut l-a injunghiat sambata pe actorul Simon Yam din Hong Kong in timpul unui eveniment organizat in China, a anuntat presa oficiala chineza, care a precizat ca ranile suferite de actor nu ii pun viata in pericol, relateaza Reuters. O inregistrare video postata de platforma media Weibo…

- Protestatarii din Hong Kong au patruns luni in sediul Consiliului Legislativ, in ziua aniversarii intoarcerii orasului sub conducerea Chinei, in contextul unor proteste masive fata de o lege care ar permite extradarea infractorilor in China, informeaza Reuters.

- Zeci de mii de locuitori din Hong Kong au ieșit pe strazi pentru a protesta fața de o lege care ar fi permis extradarea cetațenilor catre China. Poliția intervenit cu lovituri de baston si gaze lacrimogene pentru a-i impiedica pe protestatari sa ocupe o artera rutiera cu ocazia celei de-a 22-a aniversari…