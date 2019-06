Stiri pe aceeasi tema

- Mii de femei au navalit pe actorul turc Burak Ozcivit intr-un mall din Bucuresti! Ieri a fost o zi importanta, prilej de bucurie maxima, pentru fanii romani ai serialelor turcesti! Actorul turc Burak Ozvicit, devenit celebru si in Romania dupa ce a jucat in seriale de succes precum „Suleyman Magnificul”…

- Mii de fani s-au inghesuit miercuri intr-un mall din Capitala ca sa-și faca o poza cu Burak Ozcivit, actorul turc cunoscut pentru rolurile din ”Suleyman Magnificul” și ”Dragoste Infinita”! Actorul a venit in Romania pentru a inaugura un magazin a carui imagine este. Fanii l-au inconjurat pe Burak in…

- Papa Francisc a sosit, vineri, in Romania, la Bucuresti. El a fost intampinat de presedintele Klaus Iohannis si de sotia acestuia la Aeroportul International „Henri Coanda”. Ceremonia oficiala de primire a Santitatii Sale a avut loc la Palatul Cotroceni. In toata Capitala sunt masuri drastice de securitate…

- Papa Francisc a sosit, vineri, in Romania, la Bucuresti. El este intampinat de catre presedintele Klaus Iohannis la Aeroportul International „Henri Coanda”. Ceremonia oficiala de primire a Santitatii Sale va avea loc la Palatul Cotroceni, la ora 12:05. In toata Capitala sunt masuri drastice de securitate…

- Avocatul lui Radu Mazare a anunțat, miercuri, ca va ataca la CEDO sentința prin care fostul edil al Constanței a fost condamnat definitiv la 9 ani de inchisoare in dosarul retrocedarilor ilegale. Tiberius Barbacioru, avocatul fostului primar al Constanței, a declarat la ieșirea de la Penitenciarul Rahova…

- Echipa de volei CSM București a ramas fara antrenor. Turcul Ferhat Akbas a plecat dupa doi ani și jumatate de la echpa patronata de Primaria Capitalei. Tehnicianul care a adus primul și singurul titlu din istoria CSM București, anul trecut, turcul Ferhat Akbas a plecat din Romania. Dupa doi ani și jumatate…

- Aflat la doar doua ore de București, Țandarei este localitatea cu cea mai mica rata a vaccinarii impotriva rujeolei, oreionului și rubeolei din Romania. Anul acesta, in luna martie, a fost vaccinat un singur copil in tot orașul. Acoperirea pentru vaccinul ROR a fost de 17,4% in anul 2018, și de 2,3%…

- Acuwether anunta TORNADA in Bucuresti. Trei zile in care vom avea parte de un val de aer polar. Cel mai cunoscut site american specializat in prognoze meteorologice, accuweather.com, prognozeaza ca in urmatoarele trei zile Romania va fi lovita de un val de aer polar. Potrivit acestora, este posibil…