- Scene cumplite au avut loc aseara la o sala de cinema dintr-un mall timișorean. Cu puțin timp inainte de sfarșitul filmului „Pisica verde", a izbucnit un scandal intre un barbat de 36 de ani, care facea galagie și mai mulți spectatori, care ii cereau sa faca liniște.

- Un scandal a izbucnit intr-una dintre salile de cinema de la un mall din Calea Șagului, din Timișoara, luni seara. Doi tineri au fost raniți de un barbat de 36 de ani, care a scos cuțitul… Doi spectatori le-au cerut altor doi oameni prezenți in sala de cinema sa nu mai faca galagie in timpul ... The…

- Hoții care au spart, in noaptea de miercuri spre joi, casieria Universitații de Științe Agricole și Medicina Veterinara din Cluj-Napoca au reușit sa fuga cu peste 90.000 de lei, au anunțat reprezentanții Inspectoratului de Poliție al Județului Cluj.Citește și: Dan Barna, facut praf de Diaspora:…

- Un tanar a fost surprins și fotografiat in timp ce dezumfla roțile unor mașini de poliție parcate chiar in fața Secției 3 din zona Calea Șagului, in Timișoara. Incidentul s-a petrecut vineri dimineața, iar tanarul a fost fotografiat de un timișorean care trecea prin zona, imaginile fiind publicate de…

- Un eveniment banal, o țeava de gaz fisurata, a fost ocazia perfecta pentru o agenta de poliție din Timișoara de a-și etala „autoritatea”. O mașina de pompieri a intervenit pe strada Aurora pentru a asigura masurile PSI la o țeava de gaz fisurata, pana la intervenția echipei de specialitate. Fotoreporterul…

- Un timișorean nemulțumit de modul in care agenții de poliție respecta legile pe care le impun celorlalți cetațeni a postat pe Facebook doua filmulețe in care arata o mașina de poliție parcata pe o strada pietonala din Timișoara, chiar langa terasa unui restaurant, iar apoi polițiștii care luau masa…

- Alerta in aceasta seara dupa ce un barbat de 47 de ani, care locuiește pe strada Dacilor din Timișoara, a sunat la 112 și a anunțat ca se va sinucide. Imediat, la fața locului a fost trimis un echipaj de Poliție și o ambulanța. Barbatul a susținut ca s-ar fi imprumutat la camatari și ca […] Articolul…

- Tragedia cutremuratoare a uciderii celor doua fete de la Caracal și, mai ales, demonstrarea clara a incompetenței groaznice a unei intregi serii de instituții ale statului – de la Poliție și Serviciul de Telecomunicații Speciale (STST) pana la procurori, magistrați și inalți funcționari publici – l-a…