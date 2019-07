Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul in varsta de 49 de ani a fost ulterior acuzat de voaiorism, a declarat un purtator de cuvant al Politiei. Filmarile sunt in curs la "Bond 25", urmatorul lungmetraj James Bond, ultimul rol titluar pentru actorul Daniel Craig in aceasta saga. Proiectul a suferit repetate intarzieri: regizorul…

- Accident la filmarile pentru noua pelicula din seria de filme James Bond. In urma unei explozii controlate pe platourile de filmare o persoana a fost ranita. Incidentul a avut loc zilele trecute pe platourile de filmare de la filmul "Bond 25". In urma unei explozii controlate au fost provocate pagube…

- O explozie pe platourile de filmare ale celui de-al 25-lea film din franciza „James Bond” a ranit o persoana si distrus decorul din Pinewood Studios, din apropiere de Londra, au transmis producatorii.

- Actorul britanic Daniel Craig este implicat in rescrierea scenariului celui de-al 25-lea film din seria "James Bond", care va fi lansat in aprilie 2020, relateaza contactmusic.net, potrivit mediafax.O sursa apropiata echipei de producție a declarat ca actorul lucreaza la scenariu alaturi de…

- Lungmetrajul SF „Venom”, regizat de Ruben Fleicher, cu Tom Hardy in rol principal, a fost anul trecut cel mai vizionat film in cinematografele romanesti cu 426.023 spectatori. In clasament, pe locurile urmatoare se gasesc productiile "Razbunatorii: Razboiul infinitului" (423.564 spectatori), "Jumange:…

- Alaturi de Daniel Craig, actorul Rami Malek, premiat recent cu Oscar pentru rolul din „Bohemian Rhapsody”, va face parte din distributia noului film al francizei „James Bond”, au anuntat, joi, din Jamaica, producatorii Barbara Broccoli si Michael G.

