Stiri pe aceeasi tema

- Printre cele mai cautate și accesibile locuri de munca se afla cele din piața de retail, domeniu in care poți gasi oferte de munca din ce in ce mai atractive. Printre atatea opțiuni, cum te poți hotari la acel loc de munca la care sa iți faca placere sa mergi in fiecare dimineața și la care simți ca…

- Selena, Giulia Anghelescu și Claudia Pavel (inlocuita ulterior de roșcata Monica Andrei) faceau furori cu trupa Candy in urma cu aproape doua decenii. Ei bine, dupa destramarea formației, daca Giulia și Claudia, aka Cream, au ramas in lumina reflectoarelor, nu același lucru putem sa-l spunem și despre…

- Potrivit rezultatelor raportului Mastercard Digital Payments Study din acest an, totalul conversatiilor in jurul platilor electronice a crescut cu 20% fata de anul 2017. Platile mobile au reprezentat un subiect de interes in peste 27% din totalul conversatiilor din social media despre plati, cu un procent…

- Bibliotecarul Avram Iancu, cunoscut dupa ce a traversat înot Canalului Mânecii si a parcurs traseul Dunarii de la izvoare si pâna la varsare, a încheiat, sâmbata, pe locul trei, cel mai dur maraton din lume, „6633 Arctic Ultra”, transmite Mediafax.Ultramaratonul…

- Facebook a anunțat ca a șters mai multe profiluri și pagini Facebook, dar conturi de Instagram, care ar fi „coordonat comportament neautentic ce vizau persoane din Moldova”. „Ținand cont de alegerile care se apropie in Moldova, am decis sa anunțam oamenii despre acțiunile pe care le-am intreprins și…

- Fosta vedeta de televiziune Carmen Bruma a primit numeroase critici din partea celor care ii urmaresc activitatea pe rețelele de socializare. Carmen Bruma a postat, pe Instagram, o fotografie in care aranjata impecabil: coafata și machiata. Insa comentariile celor care o urmaresc pe Instagram nu au…

- Numarul utilizatorilor din Romania ai retelei de socializare Facebook a ajuns, in ianuarie, la 9,8 milioane, in timp ce totalul celor care au un cont Instagram se ridica la aproximativ 700.000, conform datelor centralizate de catre ZeList, serviciul de monitorizare si analiza a social media si presei…