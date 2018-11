Actorul Owen Wilson refuză să își cunoască fiica nou-născută Owen Wilson este un tata foarte devotat celor doi fii ai sai, in ciuda faptului ca nu mai este impreuna cu niciuna dintre mamele lor. Potrivit Daily Mail , actorul Wilson este hotarat sa nu faca același lucru cu fiica sa nou-nascuta, pe nume Layla, pe care inca nu a recunoscut-o. Actorul refuza sa iși intalneasca fata La 49 de ani, Owen Wilson a devenit tata pentru a treia oara dupa ce partenera lui, Varunie Vongsvirates, a nascut o fetița: „Owen Wilson refuza sa iși intalneasca fata”, a declarat o sursa pentru presa internaționala, observand faptul ca fetița cu ochii albaștrii ii seamana identic… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol: unica.ro

