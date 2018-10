Stiri pe aceeasi tema

- 523 de polițiști vor asigura paza și protecția la 267 de secții de votare din județul Suceava la referendumul din 6 – 7 octombrie 2018. Potrivit unui comunicat de presa, Polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Suceava, alaturi de reprezentanții celorlalte structuri teritoriale ale Ministerului…

- Sfarsitul de saptamana aduce vreme frumoasa si calda in cea mai mare parte a tarii, anunta meteorologii, precizand ca valorile termice vor fi situate peste cele obisnuite pentru aceasta perioada. Temperatura maxima va fi intre 19 si 24 de grade, iar cea minima intre 4 si 14 grade.

- Doi dintre marii actori ai scenei artiste din Romania boicoteaza referendumul pentru redefinirea familiei, pe care il considera inutil. Referendumul pentru familie, care va avea loc in zilele de 6 și 7 octombrie a creat numeroase controverse in societatea romaneasca, iar printre cei care si-au spus…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat duminica seara, intr-o emisiune televizata, ca va vota la referendum pentru familia traditionala deoarece a fost educat „ortodox, la tara". „Daca ma intrebati ce fac eu, merg la referendum si educatie mea ortodoxa, educatia mea de copil crescut la sat, la…

- Coaliția Naționala pentru Modernizarea Romaniei (CNMR), ca principala forța sociala, economica și academica din Romania, incurajeaza toți membrii sai și cetațenii Romaniei, sa iși exercite dreptul democratic fundamental la referendumul din 6-7 Octombrie 2018.Referendumul din 6 și 7 Octombrie…

- In zilele de 6 și 7 octombrie romanii sunt așteptați la urne pentru a vota pentru sau impotriva redefinirii familiei in Constituție. In 2015 Coaliția pentru Familie a avut inițiativa pentru modificarea Constituției in privința definirii familiei drept uniunea dintre un barbat și o femeie. Pentru ca…

- Intaratarea, ca instrument politic, este o metoda folosita cand te simti sigur pe pozitia ta. De exemplu copiilor le place sa se joace cu un animal legat. Fiind siguri ca nu poate scapa, il inteapa pentru a-l infuria. Ceea ce face in aceste zile PSD se poate descrie prin acest termen mai putin academic.…