- Vacanța iși intra in drepturi in toate domeniile de activitate. In acest sens, de la sfarșitul lunii, iubitorii de teatru iși vor lua ramas bun de la reprezentațiile actorilor bacauani. Pana atunci insa, pe scena Teatrului Municipal „Bacovia” se vor juca urmatoarele spectacole: Duminica, 16 iunie, de…

- Prof.univ. dr. Emilian Dudaș, reputat fizician și recunoscut om de știința la nivel european și mondial, originar din Bacau, susține, astazi, 12 iunie, la Universitatea „G. Bacovia”, conferința „Dimensiunile ascunse ale universului”. Evenimentul este organizat de Universitatea „G. Bacovia” și de Camera…

- Dupa mai bine de 20 de ani de la precedenta montare a celebrei piese pe scena bacauana, Teatrul Municipal ”Bacovia” propune publicului sau un nou spectacol ”Take, Ianke și Cadar”, de Victor Ion Popa, de aceasta data in viziunea artististica a regizorului Toma Hogea, cu o distribuție formata in exclusivitate…

- Pentru ca e un weekend special, aflat sub imperiul emoțiilor copilariei, Teatrul Municipal „Bacovia” organizeaza mai multe activitați. Mai intai, chiar pe 1 iunie, de la ora 11.00, este organizat evenimentul „Bunicii citesc pentru copii”, in parteneriat cu Uniunea Generala a Pensionarilor din județul…

- Copilaria inseamna joc și veselie, dar nu doar pentru acest motiv ne gandim cu drag și cu nostalgie la primii ani ai vieții, pe masura ce ne indepartam de ei. Copilaria inseamna și emoțiile pozitive traite in acea perioada, alaturi de oameni dragi, insemna primele lecții de viața și sentimentul de securitate…

- In perioada 17 – 23 aprilie 2019 s-a desfașurat in Bacau cea de-a XXV-a ediție a Festivalului Internațional al Recitalurilor Dramatice ”Bacau Fest Monodrame”, organizat de Teatrul Municipal ”Bacovia”, cu sprijin financiar oferit de Primaria municipiului Bacau. Au fost șapte zile de evenimente, un program…

- Festivalului Bacau Fest Monodrame va avea loc in perioada 17-23 aprilie 2019, la Teatrul Municipal „Bacovia”. La ediția din acest an, recitalurile extraordinare includ: Joi, 18 aprilie, de la ora 20.30, Sala Mare, va așteptam la Stage Dogs, cu Marcel Iureș și Florin Piersic Jr. Vineri, 19 aprilie, de…

- Miercuri, 27 martie, este Ziua Mondiala a Teatrului și momentul acesta sarbatoresc ar putea fi prilej de festivitați. Dar poate fi un, la fel de bun, prilej de a vorbi, fara festivitați, despre normalitate. Despre normalitatea de zi cu zi dintr-un teatru din provincie, Teatrul Municipal ”Bacovia”, din…