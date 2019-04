Actorul Kit Harington din ''Game Of Thrones'', gazda emisiunii ''Saturday Night Live''

Stiri pe aceeasi tema

- La 1000 de zile dupa ce Marea Britanie a votat in favoarea iesirii din Uniunea Europeana, agentia Press Association consemneaza ce spuneau o serie de politicieni si celebritati in timpul referendumului si ce spun acum. Michael Gove, actual ministru al mediului, ii asigura pe alegatorii…

- Actorul britanic Kit Harington a dezvaluit ca a facut terapie pentru a se putea obisnui cu faima mondiala adusa de rolul din Game of Thrones, relateaza miercuri Press Association. Kit Harington interpreteaza rolul Jon Snow in serialul HBO din 2011 si va purta faimoasa sa capa de blana pentru ultima…

- Cea mai mare sculptura turnata in bronz din Marea Britanie, pentru realizarea careia a fost nevoie de doi ani, va fi dezvelita vineri in localitatea Plymouth, potrivit Press Association. Sculptura denumita Messenger (''Mesagerul''), care infatiseaza o figura feminina ''tanara…

- Emilia Clarke, actrita care o interpreteaza pe Daenerys Targaryen in serialul fantastic ''Game Of Thrones'', a spus ca a plans in timp ce filma secventele finale ale seriei, transmite luni Press Association. Ultimul sezon al binecunoscutei epopei fantastice va fi difuzat luna viitoare.…

- Somnul prelungit in weekend nu compenseaza orele de odihna insuficiente din cursul saptamanii, a atras atentia o echipa de oameni de stiinta din Marea Britanie, citata joi de Press Association. Dupa ce au studiat un grup de adulti timp de doua saptamani, cercetatorii au descoperit ca persoanele care…

- Cantareata australiana Kylie Minogue va fi cap de afis la editia din acest an a Brighton Pride, cea mai mare parada gay organizata in Marea Britanie, informeaza marti Press Association. Artista a declarat ca asteapta cu nerabdare sa sustina un concert in calitate de headliner la Brighton…

- Sefa executivului britanic Theresa May a avertizat cu privire la ''o incalcare catastrofala si de neiertat a democratiei'' daca parlamentarii tarii sale resping acordul privind Brexit-ul si daca Marea Britanie ramane in Uniunea Europeana, informeaza duminica Press Association preluat de agerpres.Citește…