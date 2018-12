Actorul Kevin Hart va prezenta gala Oscar 2019

Actorul Kevin Hart va prezenta cea de a 91-a ediție a galei premiilor Oscar, ce va avea loc pe 24 februarie 2019 la Los Angeles. Este pentru prima data cand Hart va prezenta prestigiosul eveniment. Informația a fost facuta publica chiar de actorul american, pe contul sau de Instagram. „Sunt atat de fericit pentru ca a venit in sfarșit ziua in care voi gazdui Oscarurile”, a scris Hart. View this post on Instagram For years I have been asked if I would ever Host the Oscars and my answer was always the same…I said that it would be the opportunity of a lifetime for me as a comedian and that it…