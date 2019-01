Actorul Jussie Smollett, victima unei agresiuni la Chicago Actorul american Jussie Smollett, starul serialului "Empire", a fost internat marti la Chicago, dupa ce a fost atacat de doua persoane care au lansat "insulte rasiste si homofobe" la adresa sa, au indicat autoritatile, citate de AFP. Smollett mergea pe strazile din centrul Chicago-ului in jurul orei 2:00 dimineata atunci cand doi indivizi s-au apropiat de el, strigandu-i "insulte rasiste si homofobe". Smollett a fost batut apoi de cei doi atacatori, care au aruncat asupra sa o "substanta chimica necunoscuta", a indicat politia. "La un moment dat, unul dintre ei a infasurat o funie… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar in varsta de 26 de ani, din Capu Codrului-Paltinoasa, a ajuns la Spitalul Județean Suceava, marți noapte, cu leziuni grave la cap in urma unei agresiuni. Victima a fost lovita puternic in cap, in urma unui scandal izbucnit pe raza satului Capu Codrului. Polițiștii chemați la fața ...

- Atacantul portughez al echipei Juventus, Cristiano Ronalo, a transmis un mesaj de sustinere pentru fundasul franco-senegalez al echipei rivale Napoli, Kalidou Koulibaly, victima a scandarilor rasiste la meciul cu Inter de la Milano, relateaza News.ro."In lume si in fotbal, dorim intotdeauna…

- Fundasul franco-senegalez al formatiei Napoli, Kalidou Koulibaly, a fost victima scandarilor rasiste la meciul cu Inter, de la Milano, iar antrenorul oaspetilor, Carlo Ancelotti, a amenintat ca data viitoare, cand vor mai fi astfel de incidente, va scoate echipa de pe teren.

- Clubul Chelsea si politia londoneza au deschis anchete dupa ce atacantul formatiei Manchester City Raheem Sterling ar fi fost victima a unor insulte rasiste, la meciul de sambata, de pe stadionul Stamford Bridge.

- Un barbat este in stare grava dupa ce a fost injunghiat chiar de fratele sau, scrie antena3.ro. Citeste si Un politist local a fost injunghiat in abdomen. Barbatul a fost operat de urgenta Toata scena s-a petrecut in plina zi, intr-un targ din București. Oamenii legii banuiesc ca altercația…

- Managerul fostului mare campion de Formula 1, Sabine Kehm, a laudat omagiul facut de fundatia "Keep Fighting" in numele marelui campion german. Fundatia respectiva a lansat un poster cu Michael Schumacher, cu scopul de a strange fonduri pentru Never Give Up. "Suntem incantati sa colaboram cu Zoom…

- O turista de naționalitate maghiara, in varsta de 30 de ani, care a cazut in gol patru metri in Pestera Huda lui Papara din Muntii Trascaului, a fost salvata de catre speologi si salvamontisti. In urma caderii, femeia de nationalitate maghiara a suferit mai multe traumatisme ale membrelor inferioare,…