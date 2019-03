Actorul Jussie Smollett, inculpat pentru 16 capete de acuzare referitoare la declaraţii false date la poliţie Actorul de televiziune Jussie Smollett, arestat luna trecuta dupa ce a fost acuzat ca a mintit in legatura cu un atac comis asupra sa, a fost din nou inculpat pentru 16 capete de acuzare referitoare la declaratii false date la politie in legatura cu o presupusa agresiune comisa de doi barbati, care i-ar fi adresat insulte rasiste si homofobe, potrivit Reuters. Acuzatiile, formulate joi de un juriu din comitatul Cook si date publicitatii vineri, extind consecintele legale pe care le-ar putea avea de infruntat Smollett, dupa ce a relatat ca a fost atacat in Chicago de suporteri ai presedintelui… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

