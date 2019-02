Stiri pe aceeasi tema

- Michael Gandolfini, fiul actorului James Gandolfini, va interpreta rolul care l-a facut celebru pe tatal sau, tanarul Tony, in prequelul "Sopranos" intitulat "The Many Saints of Newark", anunta The Hollywood Reporter, potrivit news.ro.In prequelul "Sopranos", Michael Gandolfini il va juca…

- Rachel Zegler, o eleva de liceu in varsta de 17 ani, o va interpreta pe Maria in noua versiune a musicalului "West Side Story", regizat de Steven Spielberg, potrivit AFP, scrie news.ro."Sunt foarte fericit ca am putut sa reunesc o echipa care reflecta formidabilul talent al comunitatii hispanice…

- Organizatorii Festivalului de Film de la Goteborg, Suedia, inaugureaza un premiu pentru interpretare neutru din punctul de vedere al genului la editia din acest an a manifestarii, arata The Hollywood Reporter.

- Viorel Balcan a murit, anunțul fiind facut de mai mulți politicieni, pe rețelele de socializare.In perioada 2000-2004, Viorel Balcan a fost denator al PSDR si PSD. In 2008-2012 a avut un mandat de deputat, perioada in care a schimbat partidele, plecand de la PSD la PDL, iar apoi la PNL.…

- Fostul primar al Municipiului Mangalia, Zanfir Iorgus (fost la PDL și PSD și fost deputat), si viceprimarul Paul Botas au fost condamnati, marti, de Tribunalul Constanta la pedepse cu inchisoarea cu suspendare, pe termene de cate trei ani, pentru abuz in serviciu.Potrivit minutei Tribunalului…

- Fostul presedinte Traian Basescu a declarat, luni, dupa ce numarul sau de telefon apare in agenda din valiza cu documente apartinand firmei Tel Drum gasita in Teleorman, ca acesta este public si poate aparea in agenda oricarei persoane. Basescu precizeaza ca nu a cunoscut, nu s-a intalnit si nu a vorbit…