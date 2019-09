Actorul Jean Paler, dezamăgit de prieteni. „M-au uitat total” Jean Paler a avut probleme grave de sanatate și aparițiile in fața publicului au fost tot mai rare. Recent, actorului i-au fost implantate sase stenturi la inima. Acesta a facut dezvaluiri emoționante in direct la tv. ,,Prietenii m-au uitat total. Am primit in schimb vizita in spital de la oameni pe care nu i-am cunoscut in viata mea, au venit in fata mea, ,,fiinte nascute mai devreme'' care au venit cu borcanelul de zacusca, ca stiau ca imi place zacusca '', a spus acesta la Antena Stars, potrivit Spynews. Intrebat ce dorinta are acum, Jean Paler a transmis un mesaj emotionant. ,,Sa dea Dumnezeu,… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

