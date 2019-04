Fraţii Sisters și Blestemul femeii care plânge se numără între premierele weekendului

„Fraţii Sisters/ The Sisters Brothers” şi „Blestemul femeii care plânge/ The Curse of La Llorona” se numără între cele cinci lungmetraje care pot fi vizionate, începând cu weekendul acesta, pe marile ecrane româneşti,… [citeste mai departe]