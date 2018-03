Actorul indian Irrfan Khan, cunoscut din filmul Vagabondul milionar, a dezvaluit ca se lupta cu o boala rara

Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un comunciat menit sa infirme speculatiile din presa privind sanatatea sa, Khan a transmis ca a fost diagnosticat cu o tumora neuroendocrina. Boala afecteaza sistemul hormonal si studii arata ca apare la 35 din 100.000 de oameni. "Afland ca am fost diagnosticat cu o tumora neuroendocrina a fost…

- Actorul indian Irrfan Khan, cunoscut la nivel internațional pentru rolul sau in blockbuster-urile “Life of Pi” și “Slumdog Millionaire”, a anunțat ca sufera de o boala rara, o tumoare neuroendocrina, scrie AFP. Intr-un comunicat de presa, Khan și-a anunțat fanii ca a fost diagnosticat cu o tumoare neuroendocrina,…

- Savantii au dat publicitatii o teorie incredibila. Se pare ca bunica pe linie materna joaca un rol important in viata copilului. Ea nu doar ii transmite cunostintele, experienta necesara, dar ii si daruieste dragoste, caldura si grija. Legatura este insa mult mai profunda, savantii au remarcat faptul…

- Stephen Hawking, unul din cei mai cunoscuti fizicieni si cosmologi contemporani, profesor la Universitatea Cambridge, a decedat la varsta de 76 de ani, a anuntat familia acestuia, relateaza presa internationala, potrivit Mediafax . Fizicianul s-a stins din viata in liniste la locuinta sa din Cambridge…

- Impresara Anamaria Prodan a dezvaluit ca le ofera salarii celor doua fiice ale sale din prima casnicie. Anamaria Prodan este foarte mandra de cele doua fete ale sale, Rebecca și Sarah, care se afla in Statele Unite. De altfel, Anamaria Prodan a dezvaluit ca iși dorește foarte mult ca fetele sale sa…

- Karym, un artist cunoscut din Romania, a acceptat sa vorbeasca despre tragediile care se tin lant in viata sa si sa recunoasca faptul ca trece printr-o perioada crunta. De curand, tatal sau a fost diagnosticat cu carcinom hepatocelular, o boala a ficatului, exact aceeasi boala de care a murit…

- Reputatul regizor francez Laurent Cantet revine in cinematografele din Romania cu Atelierul / L’atelier, film care a avut premiera la festivalul de la Cannes de anul trecut, in sectiunea competitiva Un Certain Regard. Atelierul ruleaza, incepand de astazi, in 20 de cinematografe din 11 orașe din Romania.…

- Irrfan Khan, actorul din „Slumdog Millionaire”, a dezvaluit, intr-un mesaj publicat pe contul sau de Twitter, ca sufera de o boala rara: ,,Uneori, te trezesti ca viata iti da un ghiont si te zdruncina. In ultimele cincisprezece zile, viata mea a fost o poveste de suspans.''

- SSC Farul Constanta a demarat o noua actiune de sprijinire a lui Ion Anton, fostul portar al FC Farul, pe care il ajutase si in luna noiembrie a anului 2016 Afland ca cel care a aparat poarta FC Farul in perioada 1988 1992 are o situatie dificila in viata, acasa, la Vaslui, SSC Farul l a invitat pe…

- Fanii cantaretului britanic Robbie Williams sunt ingrijorati de mai multe luni in legatura cu starea de sanatate a idolului lor, dupa ce artistul a suspendat, in septembrie, mai multe concerte din motive de "boala", relateaza online ziarul spaniol ABC. O luna mai tarziu, cantaretul…

- Celia, mesaj de incurajare pentru Karym. Celia, colega de scena a lui Karym, cu care a lansat anul trecut piesa „La doua capete”, i-a transmis un mesaj de incurajare artistului, pe o rețea de socializare. Dupa ce a aflat, din presa, ca tatal lui Karym sufera de aceași boala de care a murit cantareața…

- Celia, colega de scena a lui Karym, cu care a lansat anul trecut piesa „La doua capete”, i-a transmis un mesaj de incurajare artistului pe o retea de socializare. Dupa ce a aflat din presa ca tatal lui Karym sufera de aceasi boala de care a murit cantareata Denisa Raducu, Celia a reactionat imediat…

- Presedintele Ucrainei, Petro Porosenko, a declarat, vineri, ca achizitionarea rachetelor antitanc din SUA va permite contracararea agresiunilor Rusiei din estul Ucrainei, informeaza site-ul postului France 24. ”In miinile militarilor ucraineni, aceste arme vor permite contracararea agresiunii ruse din…

- O alimentație sanatoasa și un regim constant de exerciții fizice sunt importante pentru sanatate, dar oamenii de știința cred ca secretul tinereții fara batrânețe consta în câteva lucruri mai puțin cunoscute.

- Cunoscut pentru rolurile din seriale și filme de comedie, simpaticul Danny DeVito a ajuns la venerabila varsta de 73 de ani, varsta pe care o arata din plin. Cu parul alb și riduri adanci, nu mai seamana cu tanarul amuzant care ne-a facut sa radem in serialul ”Taxi” sau in filmul ”Gemenii”. La ultimele…

- E frumoasa, e deșteapta și are o cariera frumoasa, iar soarele pare ca a ramas pe strada ei și a partenerului sau de viața, Smiley. Și totuși, mulți clipesc de doua ori cand aud cați ani are Gina Pistol, pentru ca, datorita stilului de viața sanatos pe care il are, vedeta a reușit sa pacaleasca […]…

- Actorul din spatele unuia dintre cele mai iubite personaje din Romania, Giani, din serialul „Las Fierbinți”, a vorbit despre starea lui de sanatate. Constantin Dița a contemplat mult timp cu privire la cauzele afecțiunii care l-a ținut departe de proiectele sale indragite. Interviul pe care l-a oferit…

- Dieta Mirabelei Dauer i-a pus viața in pericol. Artista recunoaște ca este gurmanda, iar alimentația nesanatoasa i-ar fi daunat inainte de operația suferita. Mirabela Dauer a fost internata in spital, unde i-a fost extirpat un rinichi. Potrivit unor apropiați ai cantareței, se pare ca problemele de…

- Ultramaratonistul Levente Polgar, care a ramas fara o mana de la varsta de șase ani, este primul sportiv cu handicap acceptat la “6633 Arctic Ultra”, considerat cel mai dur ultramaraton din lume, ce va debuta in 9 martie in Canada, in zona Cercului Polar. Levente Polgar, caruia prietenii ii spun Levi,…

- Csaba Detari salveaza vieți. Este un pompier dedicat, care lupta zi de zi pentru viața semenilor sai. Acum, insa, trebuie sa lupte pentru ca fetița lui de doar 3 ani sa razbeasca in batalia cu o boala nemiloasa. La cei 3 ani ai sai, Hanna a inceput o lupta grea, dura și nemiloasa, cu o tumoare…

- "Nu am detinut in viata mea vreo actiune. Nu mananc ce gatesc", a spus el. La insistentele reporterului, el a replicat: "Investesc in familia mea si in copiii mei. Copiii mei vor termina facultatea fara sa aiba datorii. Asta este investitia mea”, a spus Tuchman. "Aveti vise cu tranzactii bursiere?",…

- O tanara din Iasi poarta pe cont propriu o lupta grea cu o boala care-i provoaca numai suferinta. Eleva in clasa a X-a E la Liceul Dimitrie Cantemir, Andreea are nevoie de tot sprijinul pe care il poate primi de la familie, colegi, prieteni dar si alte persoane cu suflet bun. https://www.bzi.ro/o-eleva-din-iasi-duce-o-lupta-grea-pentru-a-avea-o-viata-normala-haideti-sa-o-ajutam-sa-scape-de-suferinta-641015

- Celia și Costi Ionița, din nou impreuna, pentru o colaborare de zile mari pe plan muzical. Mai exact, Costi ii va produce noul single al artistei, pe care urmeaza sa-l lanseze. Este vorba despre o piesa superba, in engleza, cu care artista spera ca va rupe topurile din Romania si cele internationale.…

- Celebrul Pat Torpey, unul dintre fondatorii, si in acelasi timp tobosarul, trupei rock Mr Big a murit. In varsta de 64 de ani, el a decedat in urma unor complicatii la boala Parkinson, de care suferea. Anuntul trecerii in nefiinta a tobosarului Pat Torpey a fost facut de ceilalti membrii ai trupei pe…

- Un barbat din Virgina, SUA, a caștigat la loteria locala dupa ce a jucat numerele pe care le visase cu o seara inainte.Victor Amole visase numerele : 3-10-17-26-32, iar cand s-a trezit le-a folosit pentru cinci bilete loto, potrivit Huffington Post.

- Lupta impotriva cancerului i-a schimbat viata Claudiei Serban, in varsta de 48 de ani, angajata a Centrului de plasament de la Targu Carbunesti. Ea a fost diagnosticata in urma cu peste sase ani cu aceasta boala nemiloasa si de atunci stie ce conteaza cel mai mult in viata.

- Viata lui Adrian Vințan, unui tanar de 31 de ani, din Alba Iulia, depinde, in continuare, de suma de 75.000 de euro. (o parte din banii au fost stranși, datorita mobilizarii impresionante de pe rețelele de socializare și nu numai) „Dragi oameni cu suflet mare, nu reușesc sa fac fața la multitudinea…

- Marius Cristian Botan, criminalul care și-a ucis soția in gradinița pe care aceasta o patrona, pare sa fi avut reale probleme. Barbatul a trecut inclusiv prin mana unor psihologi, care au incercat sa-i infraneze frustrarile. In momentul in care partenera sa de viața a pornit afacerea cu educația copiilor,…

- Daniel Negreanu a caștigat 35 de milioane de euro din poker, dar joaca in prezent cu entuziasmul celui care se așaza pentru prima oara la masa. Spune ca banii nu l-au schimbat, deși lucrurile din posesia lui sunt mai valoroase. O casa mai mare, o mașina mai scumpa. Ce s-a schimbat, profund, este stilul…

- Colectivul Liceului Tehnologic "Dimitrie Leonida" Constanta anunta cu regret moartea fulgeratoare si prematura a colegului, inginer Silviu Gabriel Mototolea, un coleg dedicat meseriei de dascal, care a format de a lungul anilor multe generatii de specialisti.Dumnezeu sa l odihneasca in pace Condoleante…

- Comedia neagra „Moartea lui Stalin“ a inflamat spiritele si a fost interzisa in Rusia, ministerul Culturii considerand ca este „extremista, plictisitoare, respingatoare si jignitoare“.

- Comedia neagra „Moartea lui Stalin“ a inflamat spiritele si a fost interzisa in Rusia, ministerul Culturii considerand ca este „extremista, plictisitoare, respingatoare si jignitoare“.

- In Republica Moldova incepe o lupta la propriu impotriva conducatorilor auto care urca in stare de ebrietate la volanul masinilor. Un prim pas a fost facut astazi in cadrul unei sedinte la care s-au intrunit experti de la Ministerul Justiției și de la Inspectoratul Național de Probațiune.

- Essena O'Neill este un model australian de 18 ani care sustine ca social media nu reprezinta viata reala. Modelul are peste 600.000 de fani pe Instagram si spune ca facea cu usurinta 2000 de dolari australieni pe fiecare postare. În octombrie anul trecut, ea a sters peste 2.000…

- La varsta la care cei mai multi dintre copii se joaca si nu au nicio grija, Ioan Mihnea Coman isi traieste viata prin spitale. Medicii i-au dat un verdict crunt, dupa ce au aflat cum se numeste maladia genetica foarte rara pe care o are micutul. Este vorba despre tetrapareza spastica cu miscari diskinetice…

- Rhiannon Douglas, o tanara in varsta de 21 de ani din Marea Britanie, a crezut ca s-a iritat de la lama de ras cu care s-a epilat, dupa ce picioarele i s-au umplut de mici pete roșii. Dar dupa doua zile, iritația s-a raspandit pe tot corpul, așa ca tanara a decis sa mearga la spital. „Iritația devenise…

- Meghan Markle a facut cunoștința cu toate rudele insemnate și apropiate ale Prințului Harry inainte de anunțul logodnei. Totuși, de-abia acum a cunoscut-o pe cea mai importanta femeie din viața logodnicului ei. Meghan a cunoscut-o pe Tiggy Potrivit publicației ”The Sun”, Prințul Harry și-a dorit cu…

- Etnobotanicele continua sa faca victime in randul tinerilor care odata ce cad in aceasta patima cu greu reușesc sa razbeasca, iar unii ajung sa fie uciși de combinațiile de plante periculoase. Este cazul unui tanar de 18 ani din Buzau, elev in clasa a 12-a la Colegiul Economic din oraș care a murit…

- O politista de la Sectia 22 este acuzata ca ar fi facut praf masina unui taximetrist in timpul unei actiuni de flagrant. Desi politista ar fi recunoscut ca a condus taximetrul, oamenii legii „au uitat“ sa-l despagubeasca pe taximetrist.

- Liviu Dragnea a dezvaluit care a fost motivul pentru care s-a razgândit în privința prezenței sale la consultarile cu președintele Klaus Iohannis de la Palatul Cotrocnei. „Atunci când am spus ca nu vom mai avea consultari cu președintele Iohanis, nu mi-am imaginat ca…

- „Andrei n-a fost niciodata un bun mincios, asa ca n-a fost nevoie de multa perspicacitate ca sa-mi dau seama ca are pe alta. Se purta ca un indragostit, iar o femeie simte imediat cand nu mai e ea subiectul pasiunii unui barbat. Asa ca la inceput l-am intrebat direct daca are pe cineva. Mi-a…

- Andreea Marin le-a dezvaluit tuturor secretul frumuseții. Adepta unui stil de viața sanatos și a frumuseții naturale, vedeta apeleaza la diferite tratamente, pentru ca tenul ei sa fie perfect. Zana a postat o imagine pe contul de socializare, in care apare complet nemachiata, și cu o masca pe fața.…

- Tragedia din aceasta seara a lasat o urma adanca in sufletele celor care au cunoscut-o pe tanara Cristina Manea. La numai 23 de ani, Cristina nu a mai putut ține piept cu o boala care i-a curmat viața mai devreme decat trebuia. Iata cateva dintre mesajele pline de durere și emoție pe care apropiații…

- Conducerea Operei Naționale Române din Cluj-Napoca anunța stingerea din viața, luni, 8 ianuarie 2018, a distinsului bariton Vasile Barbieru. Artist desavârșit și Maestru a carui viața a cunoscut desavârșirea prin arta lirica, Vasile Barbieru…

- GREU CU BOALA.. Florin Ciornei, de 16 ani, din Barlad, se lupta de peste cinci ani sa supravietuiasca, din cauza unei boli grave: aplazie medulara idiopatica. Desi a reusit un transplant de celule stem, donate de sora lui mai mare, Florin se lupta in continuare cu aceasta boala, fiind hotarat sa nu…

- Unul dintre cei mai controversați capi ai mafiei, Vincent Asaro, a fost arestat pentru prima data la 82 de ani. Personajul a devenit celebru dupa filmul ”Goodfellas”, al lui Martin Scorsesse, in care personajul principal a fost inspirat din viața sa. Asaro, in varsta de 82 de ani, a fost acuzat pe parcursul…

- Câteodata, chiar și cei care ne ajuta pe noi, profesioniștii Poliției Române, au nevoie de sprijinul nostru. Alina este unul dintre ei, are doar 28 de ani și este unul dintre specialiștii în operațiuni speciale, mereu cu zâmbetul pe buze și întotdeauna cu o soluție, atunci…

- "Cica a ieșit un adevarat show in Parlament, un moment pe care il putem numi chiar halucinant, dar are și o doza de amuzament in el. In timp ce la microfon vorbea Vlad Alexandrescu de la USR pe legile justiției, un grup de senatori PSD a decis sa le intoarca serviciul protestatarilor USR. (...) Ai…

- Femeia care a locuit cu Magdalena Șerban, criminala de la metrou a povestit lucruri esențiale despre cea care a comis oribila crima. Se pare ca aceasta avea probleme despre care nimeni nu știa.La cateva zile de la tragedia de la metrou, in care o tanara de 25 de ani și-a pierdut viața, ies…

- Aseara, Cerasela Tatarciuc, studenta la Universitatea de Medicina si Farmacie (UMF) “Gr.T. Popa” din Iasi, a decedat. Medicii de la Spitalul “Sf. Spiridon” din Iasi au facut absolut tot ce se putea pentru a o salva, dar eforturile au fost zadarnice. Aseara, tanara a facut o complicatie si la scurt timp…