Stiri pe aceeasi tema

- Henry Thomas, actorul care in copilarie l-a interpretat pe Elliot din filmul "E.T. Extraterestrul", a fost arestat in Tualatin, din statul Oregon (SUA), pentru conducere sub efectele unor substante toxice, a informat marti politia din acest stat citata de EFE. Politia a primit un apel luni noapte de…

- In data de 20.10.2019, ora 09:00, politistii Biroului Rutier de la Politia Municipiului Zalau au fost sesizati de catre un polițist aflat in timpul liber, despre faptul ca, in zona Lukoil din municipiu, un autoturism se deplaseaza sinuos pe partea carosabila si apoi s-a oprit la intrarea in sensul giratoriu…

- Poliitii brileni iau depistat în trafic pe trei oferi în timp ce conduceau mainile dei se aflau sub influena buturilor alcoolice.În data de 12.10.2019 la ora 1915 poliitii din cadrul Postului de Poliie Rural Viziru lau oprit în trafic pe raza localitii pe un brbat în v&...

- Cei doi elevi ai Scolii de Agenti de Politie ”Vasile Lascar” Campina, prinsi cu substante ce par a fi psihotrope in camerele din camin, au cerut plecarea voluntara din scoala, fiecare dintre ei urmand sa plateasca peste 9.000 de lei, reprezentand contravaloarea scolarizarii.”Au plecat prin…

- Presedintele ANPC, Horia Constantinescu a explicat, intr-un interviu acordat DC News, de ce merele din hypermarket, aduse din strainatate, arata impecabil si nu se strica. "Daca pe vremuri marul proaspat...

- Victor Slav are probleme cu legea și nu este prima data. Dupa ce in 2017 a fost prins cu o viteza mult peste limita legala și a ramas fara permis auto, acum prezentatorul de televiziune a fost prins la volan sub influența unor substanțe interzise. Victor Slav, in varsta de 39 de ani, a fost oprit de…

- Un barbat aflat sub influenta alcoolului si a drogurilor a fost depistat la volanul unui autoturism, duminica, in timpul unui control efectuat de politisti in municipiul Constanta. "La data de 4 august, in jurul orei 7,00, politisti din cadrul Biroului Rutier Constanta au depistat un barbat…

- Polițiștii din cadrul Biroului Rutier au oprit pentru control, vineri, 26 iulie a.c., la ora 16.25, pe strada Victor Deleu, din municipiul Zalau, un autoturism condus de un zalauan de 25 de ani. La testarea cu alcooltestul, rezultatul a fost negativ. Intrucat soferul nu avea un comportament corespunzator…