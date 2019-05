Stiri pe aceeasi tema

- Grupul Financiar Banca Transilvania a obținut un profit net de 507,46 milioane lei, la active de 79,7 miliarde lei, in primul trimestru al anului, informeaza un comunicat, potrivit mediafax.Primul trimestru al anului a adus o capitalizare robusta a Grupului Financiar Banca Transilvania, care…

- Banca Comerciala Romana (BCR) a obtinut un profit net de 56,6 milioane de euro, in primul trimestru al acestui an, iar taxa bancara impusa prin celebra Ordonanta a lacomiei va costa banca 20 milioane de euro, in acest an.

- Cu mai mult de 75 de milioane de vizualizari intr-o saptamana, videoclipul “Alege-ti viitorul”, parte a campaniei PE bazate pe sentimentul solidaritatii, a avut un impact deosebit. De la lansarea lui din 25 aprilie, videoclipul de trei minute a fost vizualizat mai mult de 75 de milioane de ori, cifre…

- Videoclipul piesei „ME!” a cantaretei americane Taylor Swift a inregistrat un numar record de vizualizari pe Vevo, cu peste 65 de milioane in 24 de ore, potrivit rollingstone.com, potrivit news.ro.Pana pe 25 aprilie, videoclipul „Thank U, Next” al Arianei Grande detinea aceasta pozitie, cu…

- Coreea de Nord a prezentat Statelor Unite o factura de doua milioane de dolari pentru ingrijirile medicale acordate studentului american Otto Warmbier, spitalizat in coma dupa ce a fost inchis in Coreea de Nord si decedat la scurt timp dupa repatriere, scrie joi cotidianul Washington Post, preluat…

- Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a inregistrat, ieri, incasari de 675 de milioane de lei la Bugetul de stat. Anuntul a fost facut de Ion Chicu, ministrul Finantelor, in cadrul unei conferinte de presa.

- Anul trecut, fermierii romani au avut printre cele mai mari productii la hectar din istorie la culturi precum graul, porumbul sau floarea soarelui, productia de cereale depasind 30 de milioane de tone, fata de aproximativ 27 de milioane in 2017. Dar asta nu ne-a ajutat prea mult, deficitul comercial…

- La aceasta data, pesta porcina africana evolueaza in 284 localitati din 20 de judete, cu un numar de 1.071 de focare (dintre care 15 in exploatatii comerciale). In alte 3 judete exista doar cazuri la mistreti. In total au fost eliminati 365.355 de porci afectati de boala si exista 1078 cazuri la mistreti.