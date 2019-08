Stiri pe aceeasi tema

- Tonel Pop, avocatul familiei Luizei, a facut declaratii uimitoare, miercuri seara! Se pare ca Gheorghe Dinca a declarat in cadrul anchetei ca telefonul de pe care Alexandra a sunat la 112 a fost ars, de teama ca oamenii legii il vor localiza.

- Crimele oribile din Caracal au redus la tacere inreaga Romanie. Oamenii de rand, dar și vedetele s-au revoltat in urma intamplarilor fara precedent din orașul in care acum, vinovații se ascund dupa colțuri.

- Site-ul INML a fost atacat de hackeri, sambata dupa-amiaza, la o zi dupa ce au fost anunțate rezultatele analizelor ADN in cazul Alexandrei Maceșanu. In mesajul autorilor atacului cibernetic, sunt transmise condoleanțe familiilor Alexandrei și Luizei, cealalta fata ucisa de Gheorghe Dinca. Pe site-ul…

- Alexandru Cumpanasu reactioneaza dur cu privire la cei care se ocupa de ancheta de la Caracal! Acesta sustine ca este foarte importanta finalizarea cercetarilor, mai importanta decat evaluarea psihiatrica a lui Gheorghe Dinca.

- Sore a reactionat dupa ororile petrecute in Caracal. La cateva zile dupa ce Gheorghe Dinca a declarat ca le-a ucis pe Alexandra si pe Luiza, dupa ce le-a luat la ocazie, foarte multe persoane au publicat mesaje in mediul online.

- Europarlamentarul PNL, Rareș Bogdan, susține ca in cazul crimelor de la Caracal s-a vazut cat este de defect sistemul din Romania. Rareș Bogdan considera ca oamenii trebuie sa se exprime public pentru ca doar așa se vor gasi soluții pentru rezolvarea situației.Citește și: BREAKING NEWS Gheorghe…

- Avocatul care ii ofera asistența judiciara lui Gheorghe Dinca a anunțat ca audierea acestuia a fost suspendata dupa ce clientului sau i s-a facut rau in sediul DIICOT și a fost transportat in arestul IPJ. Potrivit avocatului audierea se va relua la ora 20.00, iar Dinca va fi chestionat in continuare…