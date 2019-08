Eddie Murphy a dezvaluit ca detine sute de melodii pe care le-a inregistrat, insa a luat decizia de a nu le lansa deoarece este convins ca fanii sunt ''speriati'' de muzica lui, relateaza vineri contactmusic.net. Actorul de comedie in varsta de 58 de ani, care a devenit cunoscut la Hollywood la inceputul anilor '80 datorita spectacolelor de stand-up comedy si a rolurilor din filme precum ''Trading Places'' sau ''Beverly Hills Cop'', a lansat primul sau album de muzica, ''How Could It Be'', in 1985. Au urmat albumele ''So…