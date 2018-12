Actorul Eddie Murphy a devenit tată pentru a zecea oară Murphy, in varsta de 57 de ani, si Butcher, in varsta de 39 de ani, au o relatie de sase ani. Cei doi s-au logodit in luna septembrie. Max Charles a avut 3 kilograme la nastere si amandoi - mama si copilul - sunt bine, potrivit unui reprezentant al actorului. Baiatul nou-nascut este al doilea copil al cuplului. Cei doi mai au o fiica, nascuta in 2016. Murphy mai are opt copii din relatii anterioare: Eric, in varsta de 29 de ani, cu Paulette McNeely; Bria, in varsta de 28 de ani, Miles Mitchell, in varsta de 25 de ani, Shayne Audra, in varsta de 23 de ani, Zola Ivy, in varsta… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

