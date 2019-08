Stiri pe aceeasi tema

- Actorul canadian Donald Sutherland va primi un premiu pentru intreaga cariera la Festivalul International de Film de la San Sebastian, din nordul Spaniei, au anuntat luni organizatorii, relateaza AFP.

- Cineastul francez de origine greaca Costa-Gavras va fi recompensat pentru intreaga cariera cu premiul onorific Donostia in cadrul Festivalului International de Film de la San Sebastian, au anuntat luni organizatorii, potrivit AFP preluata de Agerpres. Festivalul spaniol il prezinta pe Costa-Gavras,…

- Cineastul francez de origine greaca Costa-Gavras va fi recompensat pentru intreaga cariera cu premiul onorific Donostia in cadrul Festivalului International de Film de la San Sebastian, au anuntat luni organizatorii, potrivit AFP. Festivalul spaniol il prezinta pe Costa-Gavras, in varsta de 85 de ani,…

- Trebuie sa marturisesc ca nu am reusit inca sa ma lamuresc pe deplin daca unele filme sunt viziuni geniale ale unor regizori sau scenaristi – fie creatii de avangarda care nu pot fi intelese de contemporani, fie realizari care satirizeaza perfect societatea sau care parodiaza alte filme – sau daca,…

- Actrita americana Hilary Swank, recompensata cu doua premii Oscar, va primi trofeul pentru intreaga cariera, Leopard Club Award, la ediția de anul acesta a Festivalului de Film de la Locarno, din Elveția, potrivit The Hollywood Reporter, scrie Mediafax.Leopard Club Award este acordat unei…

- Cineastul american Woody Allen a afirmat marti ca presedintele american Donald Trump a generat cel mai bun umor din ultimii ani in Statele Unite, potrivit AFP. "Au existat atat de multe critici si acuzatii (la adresa administratiei Trump), incat acest lucru a generat cea mai buna si cea mai creativa…

- In zilele de 15 și 16 iunie, la Alba Iulia are loc Festivalul Internațional de Foarte Scurt Metraj ”Tres Court”, la Terasa Georgia Summer ... The post 15-16 iunie: Festivalul Internațional de Foarte Scurt Metraj ”Tres Court”, la Alba Iulia – 40 de filme de 4 minute concureaza pentru a obține un loc…

- Nicolas Cage (55 de ani) a fost premiat pentru intreaga cariera, la Festivalul Internațional de Film Transilvania. Regizorul Tudor Giurgiu a fost cel care i-a inmanat starului Trofeul Transilvania. Președintele TIFF a reamintit publicului ca Nicolas Cage are in palmares și un Premiu Oscar. Invitat special…