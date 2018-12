Stiri pe aceeasi tema

- Actorul britanic Donald Moffat, celebru pentru rolurile din filme precum "Clear and Present Danger", "The Thing" si "The Right Stuff", a murit la varsta de 87 de ani, din cauza complicatiilor provocate de un accident cerebral, potrivit bbc.com.

- Trupul neinsufletit al tanarul de 24 de ani, din orasul Rovinari, care si-a pierdut viata intr-un accident de circulatie petrecut in urma cu peste o saptamana Marea Britanie, ar putea sa fie adus acasa in scurt timp pentru a fi inmormantat crestineste.

- Sfarșit tragic pentru un roman in varsta de 44 de ani, care a murit dupa ce a fost lovit in plin de o mașina. Cristian Dumitru sosise in Marea Britanie de doar o luna, la insistențele fratelui sau, care ii gasise un loc de munca, acesta fiind stabilit in Londra.Politia cauta inca soferul vinovat de…

- O asistenta medicala care intrase in coma in urma cu cateva zile, in tura de noapte, la spitalul din Zimnicea, a murit duminica, la Institutul National de Neurologie si Boli Neurovasculare din Bucuresti.

- Un batran de 102 ani din Devon, Marea Britanie, a murit dupa ce a ramas trei zile blocat pe acoperișul casei sale și nimeni nu a știut unde este, scrie Sky News. Ron Easton s-a urcat pe acoperișul casei sale in Bigbury-on-Sea in Devon la sfarșitul lunii trecute cu o galeata de unelte pentru a fixa antena…

- Sebastian Covasdan, cunoscut in lumea interlopa din Oradea, a murit marti seara, in urma unui grav accident in Marea Britanie.Anuntul a fost facut de apropiati ai acestui. Potrivit acestora, Covașdan era pasager intr-o mașina implicata intr-un accident al carei șofer a și murit pe loc, scrie…

- Doi romani au murit luni si alte doua persoane au fost ranite intr-un accident rutier produs in Marea Britanie si provocat chiar de unul dintre ei. Pasagerul a transmis in direct calatoria, in fundal auzindu-se si cum il roaga pe sofer sa incetineasca. Ranit grav in urma evenimentului rutier, oradeanul…