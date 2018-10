Stiri pe aceeasi tema

- Lady Gaga, Harry Styles si Serena Williams vor prezenta Met Gala 2019, alaturi de Anna Wintour, editor Vogue și inițiatorul evenimentului. Met Gala este unul dintre cele mai importante evenimente de fashion de la New York, gazduit de Muzeului Metropolitan de Arta din New York inca din 1946. In fiecare…

- Michael Jackson și-a dorit foarte mult sa-l joace pe James Bond. Regele pop, care a murit in iunie 2009, la varsta de 50 de ani, a incercat sa-i convinga pe producatorii de filme de la Hollywood ca e candidatul perfect pentru a-l interpreta pe agentul 007 cand se afla pe culmile succesului in anii ’80....…

- Cele mai frumoase vedete de la Hollywood au stralucit imbracate in rochii albe cu ocazia celei de-a 70-a ediție a Galei Premiilor Emmy. Scarlett Johansson, Jessica Biel și Penelope Cruz sunt in topul celor mai reușite ținute de pe covorul roșu.

- A luat de la parinții ei faimoși genele bune și promite a avea un viitor stralucit ori in cinematografie, ori pe podium. Și, judecam dupa cele mai recente cadre, nu vom avea de așteptat prea mult. Carys Zeta-Douglas a facut furori la un eveniment recent la care a participat alaturi de parinții ei. foto:…

- Actrita americana Julia Roberts a asistat la reprezentatia restransa pe Broadway a musicalului 'Pretty Woman' - filmul care a consacrat-o la Hollywood - si a carui premiera oficiala va avea loc pe 16 august la New York, potrivit mass-media locale citate sambata de EFE. Actrita…

- Actrița și cantareața americana Jennifer Lopez va primi premiul pentru intreaga cariera - Michael Jackson Video Vanguard Award - la gala MTV Video Music Awards (VMA) 2018, care va avea loc pe 20 august, la New York, potrivit The Hollywood Reporter.Printre laureații acestui premiu de la edițiile…

- In cea mai recenta ediție a revistei OK!, disponibila la punctele de difuzare a presei din 19 iulie, vei descoperi declarații in exclusivitate ale vedetelor și ședințe foto speciale. Și pentru ca vara pare fara sfarșit daca ne uitam la pozele din vacanțele vedetelor de la Hollywood, am „ׅapelat“ la…