Actorul din Bohemian Rhapsody, joacă în noul James Bond Numele lui Malek a aparut pentru prima data in discutia despre filmele cu agentul 007 in decembrie, cand Variety nota ca actorul figureaza printre candidatii cei mai reputati in a deveni dusmanul agentului James Bond, rol pe care il va interpreta tot Daniel Craig. Totusi, Variety semnala atunci ca filmarile la serialul 'Mr. Robot', al carui protagonist este Malek, si la cele ale noului episod din seria James Bond vor avea loc simultan, astfel incat actorului ii va fi greu sa participe la ambele productii. Collider semnala, in schimb, ca producatorii serialului cu un 'hacker' taciturn drept… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

