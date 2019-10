Actorul Dennis Quaid s-a logodit cu iubita lui, Laura Savoie

Stiri pe aceeasi tema

- Actorul american Dennis Quaid, in varsta de 65 de ani, s-a logodit cu Laura Savoie, iubita sa care este cu aproape 40 de ani mai tanara, relateaza daily Mail. Logodnica starului hollywoodian are 26 de ani și studiaza pentru doctorat la Universitatea din Texas, noteaza 20minutos.es. Dennis Quaid și Laura…

- Muzicianul Liam Gallagher, fostul solist al formației de muzica rock britanica Oasis, s-a logodit cu impresarul Debbie Gwyther, in timpul unei vacanțe petrecute pe Coasta Amalfitana din Italia, potrivit MEDIAFAX.Dupa o relație de șase ani, celebrul muzician a cerut-o in casatorie pe Debbie…

- Actrita americana Kristen Stewart a povestit ca a fost sfatuita sa fie mai putin afectuoasa cu iubita ei in public, daca vrea sa obtina vreodata vreun un rol major intr-un film Marvel, informeaza Press Association.

- Actorul american Dwayne Johnson, supranumit “The Rock”, a anuntat ca s-a casatorit cu partenera lui de viata, cantareata Lauren Hashian, in cadrul unei ceremonii secrete, care a avut loc duminica in Hawaii, informeaza Press Association, titreaza Agerpres. Starul de cinema a facut aceasta dezvaluire…

- In varsta de 19 ani, McIntyre a fost gasit vinovat, alaturi de sase barbati, de uciderea lui Ethan Walker, in Mansfield (Texas), in iulie 2016. Grupul a incercat sa ii jefuiasca pe Walker si un alt barbat de bani si droguri. Walker a fost ucis in casa lui, fiind impuscat. Iubita acestuia a depus…

- Un tanar din India s-a sinucid live pe Facebook dupa ce a aflat ca fosta lui iubita s-a logodit cu un alt barbat. Shyam Sikarwar, in varsta de 22 de ani, s-a spanzurat intr-un templu din localitatea indiana Raibha. Moartea sa a fost vazuta live pe Facebook. Intr-un bilet pe care Shyam l-a scris, acesta…