- Actorul hollywoodian Dennis Quaid, in varsta de 65 de ani, a anuntat ca s-a logodit cu iubita lui de 26 de ani, Laura Savoie, informeaza Press Association. Starul american, cunoscut din filme precum "The Parent Trap" si "The Day After Tomorrow", si-a cerut in casatorie iubita, care urmeaza in prezent…

- Starul american Dwayne Johnson, cunoscut drept The Rock, a postat, in mediul online, o fotografie in care apare așa cum arata la varsta de 15 ani. Dwayne Johnson, in varsta de 47 de ani, a publicat fotografia cu el adolescent pe contul sau de Instagram. In imaginea respectiva, Dwayne Johnson apare la…

- Actorul american Dennis Quaid, in varsta de 65 de ani, s-a logodit cu Laura Savoie, iubita sa care este cu aproape 40 de ani mai tanara, relateaza daily Mail. Logodnica starului hollywoodian are 26 de ani și studiaza pentru doctorat la Universitatea din Texas, noteaza 20minutos.es. Dennis Quaid și Laura…

- Cuplul cu cei mai multi copii din Marea Britanie a anuntat ca va avea in 2020 inca un bebelus, care va veni pe lume la peste 30 de ani dupa nasterea primului copil in aceasta familie, informeaza luni Press Association. Sue Radford, in varsta de 44 de ani, si sotul ei Noel, in varsta de 48 de ani, au…

- Un tanar in varsta de 19 ani, beat si cu permisul suspendat, s-a urcat la volanul unui BMW si a vrut sa-si impresioneze iubita, o tanara in varsta de 18 ani. Pe raza comunei Domnita, soferul a pierdut controlul volanului si s-a rasturnat. Din fericire, cei doi au scapat teferi, avand centurile puse.…

- Actorul american Dwayne Johnson, supranumit "The Rock", a anuntat ca s-a casatorit cu partenera lui de viata, cantareata Lauren Hashian, in cadrul unei ceremonii secrete, care a avut loc duminica in Hawaii, informeaza Press Association. Starul de cinema a facut aceasta dezvaluire prin intermediul unei…

- Actorul Cameron Boyce, star al postului de televiziune Disney, care a murit in mod neasteptat la varsta de 20 de ani la inceputul lunii iulie, a decedat din cauza epilepsiei, a indicat un medic legist din Los Angeles, citat de Press Association. Actorul american, cunoscut pentru rolurile sale din franciza…