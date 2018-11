Stiri pe aceeasi tema

- Feli Donose a nascut pe 21 noiembrie, o fetița perfect sanatoasa, careia vedeta i-a pus numele Nora Luna. Cele doua au fost externate din spital, iar interpreta le-a aratat tuturor de ce surpriza a avut parte atunci cand a ajuns acasa. Iubitul lui Feli a avut grija sa iși intampine fetele cum se cuvine,…

- O femeie in varsta de 78 de ani din Romania a fost accidentata mortal azi dimineața pe o strada din Roma de o șoferița italianca. Romanca se afla pe via Tuscolana din Roma și și-a pierdut viața dupa ce a fost accidentata, in timp ce traversa de strada, de o mașina condusa de o femeie italianca. A fugit…

- CHEFI LA CUTITE 2018: ”Acasa fata mea face clatite, dar eu nu am mai facut clatite de douazeci de ani. Cred ca Dumitrescu mai gatește, pentru ca are copii mici, insa sunt tare curios ce o sa faca Scarlatescu!”, spune Sorin Bontea razand. In proba din seara aceasta, trioul imbatabil va intra…

- Seara cu totul și cu totul speciala la ”Chefi la cuțite”, in cea de-a treia ediție a sezonului 6, difuzata luni pe Antena 1. Invitați speciali au ajuns in fața juraților, concurenți care au mai participat in audițiile show-ului s-au intors pentru o a doua șansa, iar farfuriile excepționale nu au ramas…

- Chef Catalin Scarlatescu știe sa faca shopping, nu gluma! Indragitul jurat de la "Chefi la Cuțite" a fost surprins de paparazzii www.spynews.ro in timp ce se afla in toiul unei sesiuni fulger de cumparaturi, intr-un magazin de lux din Capitala.

- Angie Moisescu, cunoscuta drept Bad Angie de la “Chefi la cuțite”, este din nou singura. Deși incepuse de puțin timp o frumoasa povestecu un barbat care avea aceeași varsta ca ea, cei doi au decis ca este mai bine pentru amandoi sa mearga pe drumuri separate in viața. Vedeta a devenit una dintre concurentele…