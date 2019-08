Stiri pe aceeasi tema

- O femeie a fost ranita si transportata la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta (SCJU) Constanta dupa ce masina in care se afla, condusa de o tanara aflata sub influenta alcoolului, a intrat in cursul noptii de duminica in gardul parcului de distractii din statiunea Mamaia si s-a rasturnat, a informat,…

- Un gest de solidaritate extraordinar a fost filmat pe bulevardul Kiseleff din București, dupa ce o mașina aflata in trafic a luat foc. Un motociclist și mai mulți șoferi au intervenit imediat.

- Patru persoane care se aflau intr-un autoturism, au trecut printr-una dintre cele mai mari sperieturi din viața lor, dupa ce s-au rasturnat, in urma cu scurt timp, cu mașina. Autoturismul a ajuns in șanțul de pe marginea drumului, cu toții suferind rani. Doar doua au fost transportate la spital pentru…

- Accidentul a avut loc la ora 21.35. Barbatul, in varsta de 37 de ani, din comuna Erbiceni, conducea un Opel, dinspre Erbiceni spre Targu Frumos. Intr-o curba, din cauza vitezei excesive, s-a izbit intr-un stalp de inalta tensiune si s-a rasturnat. Soferul nu a putut fi testat la fata locului, fiind…

- O furtuna puternica s-a inregistrat, joi, in judetul Buzau, in urma unei ploi torentiale fiind inundate mai multe gospodarii, subsolul unui bloc si o gradinita. De asemenea, o masina a fost luata de ape, soferul reusind sa se salveze in ultimul moment.Citește și: Nunta lui Radu Mazare, spulberata…

- Un nou incident rutier, in aceasta dimineața, in județul Brașov. Potrivit ISU Brașov, un utoturism s-a rasturnat pe DN 13, in zona Padurea Bogații, urcare dinspre Maieruș. Au rezultat doua victime, ambele neincarcerate. Intervin la fața locului doua echipaje smurd și o autospeciala cu apa și spuma.…

- In loc sa ajunga la ore, miercuri dimineata, doi elevi – o fata si un baiat – dintr-o comuna bistriteana au fost dusi la spital, dupa ce au fost loviti de un autoturism condus de o femeie. Victimele accidentului sunt un baiat de 8 ani si fata de 11 ani, conform presei locale. In urma […] Copii loviti…

- Salvatorii nemteni intervin, marti, 14 mai, la un accident rutier produs in comuna Borlesti. Un autoturism s-a rasturnat in riul Nechit. Nu sint victime incarcerate. Vom reveni. Articolul Neamt: Masina rasturnata in riu apare prima data in Monitorul de Neamț și Roman .