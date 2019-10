Procurorii l-au acuzat marti ca, fara consimtamant, a sarutat, ciupit, muscat si atins femei necunoscute in mai multe baruri si cluburi. Gooding s-a prezentat marti la o curte de justitie din Manhattan, a pledat „nevinovat" si va reveni pe 13 decembrie, scrie Variety. Incidentele in care ar fi fost implicat au avut loc incepand cu anul 2001. „Comportamentul din trecut al acuzatului demonstreaza ca obisnuia sa se apropie, cand se afla in (...)