- Actorul Constantin Dinulescu va fi omagiat cu premiul pentru intreaga activitate, iar maestrul de lumini Ion Nica, cu un trofeu special, la cea de-a 13-a ediție a galei Gopo, care va avea loc pe 19 martie, de la ora 20.00, la Teatrul Național din București, potrivit Mediafax.Actor de teatru…

- Bergenbier, berea inspirata din racoarea naturii, incepe in aprilie 2019 a doua ediție a plantarilor de brazi, ca parte a campaniei „Te racorești și reimpadurești!”. Astfel, prin plantarea a inca 50.000 de brazi anul acesta, numarul total de puieți plantați de Bergenbier alaturi de ONG-ul…

- Actrita Ileana Stana Ionescu va primi Premiul pentru intreaga cariera la cea de-a 13-a editie a Galei Premiilor Gopo, in cadrul unei ceremonii care va avea loc pe 19 martie, la Teatrul National din Bucuresti, informeaza un comunicat transmis joi AGERPRES. Cu o cariera ce se intinde pe parcursul a peste…

- "Se circula in continuare in conditii speciale pe relatia Bucuresti - Lehliu, interval de statii unde trenurile circula tractate cu locomotive Diesel, iar pe sectoarele Buftea - Peris si Videle - Rosiori, unde apar frecvent fluctuatii de tensiune, trenurile circula cu viteza redusa si incercari repetate…

- Sambata, 26 ianuarie si duminica , 27 ianuarie, Teatrul National de Opera si Opereta „Nae Leonard” readuce pe scena spectacolul de divertisment pentru copii „Ai carte! Ai party!” si opereta culta romaneasca „Crai Nou”, de Ciprian Porumbescu.

- Mai multi oameni de arta au fost premiati pentru activitatea lor din 2018, iar patru artisti s-au ales cu premii speciale in valoare de 20 de mii de lei din partea Guvernului. In acest an, la Gala Premiilor in Cultura, in premiera au fost remarcati si profesorii din domeniul artei.

- Urmatoarele trageri loto au loc, astazi,, 31 decembrie, cand Loteria Romaaaa organizeaza TRAGERILE LOTO SPECIALE DE ANUL NOU. Fondul de castiguri al categoriei I va fi suplimentat pentru fiecare din tragerile Loto 6/49, Joker si Loto 5/40. Tragerile LOTO SPECIALE ...

- Felicitari de Craciun. Mesaje și urari speciale de Sarbatori. De Craciun, oamenii iși pun la bataie "cuvintele" din dotare, pentru urari care mai de care mai originale. Totuși, daca nu ai inspirație, iata un set de urari frumoase și deloc banale.