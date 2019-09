Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea canadiana de origine romana Bianca Andreescu a castigat primul sau titlu de Grand Slam din cariera, dupa ce a invins-o, sambata, in finala US Open pe americanca Serena Williams, in doua seturi, scor 6-3, 7-5. In varsta de 19 ani, Bianca Andreescu ocupa locul 15 in clasamentul mondial, dupa…

- Christopher Plummer, aflat pe covorul roșu la Festivalul de Film de la Toronto, a vorbit despre performanța incredibila a Biancai Andreescu din finala de la US Open. Prezent la premierea filmului sau, "Knives Out", la TIFF Toronto, Christopher Plumer a intrebat cat este scorul la finala feminina care…

- Actorul premiat cu Oscar Christopher Plummer, aflat pe covorul roșu la Festivalul de la Toronto, a fost mai interesat de performanța jucatoarei de tenis Bianca Andreescu, care iși disputa finala feminina de la US Open cu Serena Williams, decat de premiera celui mai recent film al sau, transmite Mediafax.Astfel,…

- Canadianca de origine romana Bianca Andreescu a castigat la 19 ani primul sau Grand Slam din cariera, la US Open, si a declarat ca se simte in al noualea cer dupa victoria din finala cu Serena Williams (6-3, 7-5). Andreescu, 15 WTA inainte de US Open, a pierdut doar doua seturi la Flushing…

- Bianca Andreescu, jucatoarea canadiana cu origini romanești (19 ani), a caștigat US Open-ul (primul Grand Slam din cariera), dupa ce a invins-o in finala pe Serena Williams, scor 6-3, 7-5. Meciul a durat o ora și 39 de minute. Acesta este al treilea titlu pentru Andreescu (a mai caștigat la Indian Wells…

- ​La doar 19 ani și la prima participare pe tabloul principal de la US Open, Bianca Andreescu a reușit performanța de a deveni prima jucatoare din Canada care se impune intr=un turneu de Grand Slam. Jucatoarea de origine romana a vorbit la conferința de presa despre modul in care se pregatește pentru…

- Bianca Andreescu se afla la o singura victorie distanța de primul titlu de Grand Slam din cariera, sportiva canadiana cu origini românești se va duela cu Serena Williams, campioana de șase ori la Flushing Meadows. Partida se va disputa pe arena Arthur Ashe, va începe de la ora 23:00 (ora…

- Sportiva canadiana de origine romana Bianca Andreescu s-a calificat in premiera in finala unui turneu de Grand Slam, ea ajungand in ultimul act la US Open, unde o va infrunta pe Serena Williams. Bianca, in varsta de 19 ani, s-a impus in semifinale in fata elvetiencei Belinda Bencic, scor 7-6, 7-5, dupa…