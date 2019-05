Stiri pe aceeasi tema

- Actorul de comedie Volodimir Zelenski a fost investit luni in functia de presedinte al Ucrainei in cadrul unei ceremonii solemne desfasurate in Rada Suprema, deschizand o noua era pentru tara vecina, confruntata cu un razboi in partea sa de est si dificultati economice.

- Noul presedinte al Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anuntat luni in discursul sau de investitura dizolvarea Radei Supreme (parlamentul unicameral), care ii este in mare parte ostila, convocand alegeri legislativ...

- La doar trei saptamani de la alegerea sa in functia de presedinte al Ucrainei, Volodimir Zelenski a indicat vineri Parlamentului data la care ar dori sa preia oficial functia, transmite dpa. "La urmatoarea sedinta, trebuie sa stabiliti inaugurarea pe 19 mai", a declarat intr-o inregistrare…

- Kazahstan are un nou presedinte. Kasim Jomart Tokaev a depus juramantul a doua zi dupa demisia lui Nazarbaev, care a condus statul asiatic aproape 30 de ani. Ceremonia solemna a avut loc in fata celor doua camere reunite ale Parlamentului.

