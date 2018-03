Stiri pe aceeasi tema

- O femeie din Baia Mare a decedat in timpul serbarii de 8 Martie a fiului ei, chiar in timp ce iși admira copilul an timp ce acesta canta pe scena. Tragedie, de 8 martie, Ziua Femeii, la Școala Gimnaziala “Nicolae Iorga” din Baia Mare, chiar in timp ce se desfașura serbarea uneia dintre clasele pregatitoare…

- Actorul Paul Newman a renuntat intr-un anumit moment la o parte din salariul sau in favoarea lui Susan Sarandon, care ii era colega de distributie, pentru a elimina diferenta dintre onorarii, a dezvaluit actrita, relateaza joi Press Association. Cei doi au lucrat impreuna in 1998 la thriller-ul noir…

- „Analizam si alte oportunitati de investitii in Romania. Toate achizitiile efectuate in trecut au influentat in sens pozitiv evolutia noastra globala. Suntem increzatori ca si aceasta noua tranzactie din Romania va mentine aceeasi tendinta.“

- Directia de Sanatate Publica (DSP) Galati a mai confirmat inca doua noi decese din cauza frigului, acestea au avut loc la inceputul lunii martie, respectiv pe 1 si 2 martie. In primul caz, pe 1 martie, un barbat a fost adus, din strada, la Spitalul de Urgenta Galati, fara acte. Acesta prezenta simptome…

- Purtatorul de cuvant al Fiorentinei a dezvaluit, la cateva ore dupa moartea lui Davide Astori, la doar 31 de ani, filmul unei dimineti negre pentru clubul viola. Cum capitanul de pe Artemio Franchi era, de fiecare data, primul care se prezenta la micul dejun, oamenii din staff-ul Fiorentinei,…

- Premierul britanic Theresa May a avertizat miercuri ca nu va accepta vreodata vreun acord care sa puna in discutie integritatea constitutionala a Regatului Unit, comentand pe marginea proiectului de tratat cu privire la Brexit publicat de Bruxelles miercuri, care mentioneaza Irlanda, relateaza AFP.Citește…

- Cristi Dumitru, de 31 de ani, din Targu Jiu, injunghiat in piept de prietenul sau, a decedat la Spitalul Judetean din Targu Mureș. Fapta a avut loc pe 15 februarie, in casa agresorului, de 24 de ani, din Targu Jiu. Cei doi au baut impreuna, iar la un moment dat au inceput sa se certe. Dupa ce a fost…

- Un barbat, in varsta de 41 de ani, locuitor al capitalei a decedat din cauza virusului gripal de tip A(H1N1)pdm09. Pacientul nu era vaccinat impotriva gripei și nu s-a adresat la timp dupa ajutor medical.

- Ministrul britanic de externe, Boris Johnson, a afirmat marti ca Londra ar avea in vedere posibilitatea de a se alatura unor lovituri militare aeriene americane impotriva guvernului sirian daca exista dovezi ca sunt folosite arme chimice impotriva civililor, relateaza Reuters si Press Association.…

- Milenialii ar urma sa devina generatia cea mai supraponderala de cand au inceput inregistrarile statistice, indica cercetari recente citate luni de Press Association. Peste sapte din zece persoane nascute intre inceputul anilor '80 si mijlocul anilor '90 ar urma sa devina obeze…

- Camerele de supraveghere dintr-o gara din Marea Britanie au surprins imagini cu un barbat in stare de ebrietate care a reusit sa scape ca prin minune de un accident mortal de tren intinzandu-se intre sine, relateaza vineri Press Association.

- Camerele de supraveghere dintr-o gara din Marea Britanie au surprins imagini cu un barbat in stare de ebrietate care a reusit sa scape ca prin minune de un accident mortal de tren intinzandu-se intre sine, relateaza vineri Press Association, citat de Agerpres.

- Presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, a afirmat - in gluma - ca ar fi fost bine pentru Marea Britanie ca el sa fi fost prim ministru, relateaza vineri Press Association (PA). La sosirea sa la reuniunea informala de la Bruxelles la care se va discuta in principal despre bugetul Uniunii…

- Un barbat, de 56 de ani, a fost gasit decedat in aceasta dimineata in apartamentul sau situat intr-un bloc din cartiertul 9 Mai, din Targu Jiu. Proprietarul locuintei nu mai fusese vazut de cateva zile de catre vecini. Acestia au ...

- Patru pietoni, intre care un copil de 3 ani, au fost spulberați de șoferul unei mașini care circula pe Șoseaua Mangalia din Constanța. Circulația este intrerupta, copilul, aflat in stop cardiorespirator, fiind resuscitat de cadrele medicale.

- Fiecare cetațean britanic ar putea primi 11.300 de euro de la stat. Societatea Regala pentru incurajarea Artelor, Producției și Comerțului (RSA) ar putea oferi oricarui cetațean britanic, cu varsta de sub 55 de nai, șansa sa primeasca un venit de la stat in valoare de 10.

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al Judetului Botosani, oamenii legii au fost anuntati duminica despre faptul ca trupul neinsufletit al unui barbat in varsta de 73 de ani a fost gasit pe un drum din localitatea Broscauti. Cadrele medicale sosite la fata locului nu au facut decat…

- Un adolescent de 17 ani a decedat ieri la spitalul "V.Ignatenco". Baiatul s-a adresat la Urgența cu o zi inainte, pe 12 februarie, iar starea lui fusese evaluata ca extrem de grava cu semne de șoc toxico – bacterian și febra 38,3 C. Examenul virusologic a atestat prezența ARN-ului a virusului gripal…

- Radioteleviziunea britanica BBC a anuntat ca va interzice utilizarea obiectelor din plastic de unica folosinta in sediile sale pana in anul 2020 in urma seriei sale ''Blue Planet II'' care a evidentiat poluarea cu plastic din oceane, relateaza marti Press Association. Pana la sfarsitul acestui an,…

- DECEDAT…Transferat cu ambulanta la Spitalul ”Grigore Alexandrescu” din Bucuresti, copilul care a suferit arsuri pe mai bine de 95% din suprafata corpului a decedat. Conform medicilor, Alexandru a mai supravietuit 12 ore dupa ce a ajuns pe mana medicilor bucuresteni, apoi a pierdut lupta pentru viata.…

- Nivelul de rezistenta la antibiotice in cazurile de infectii cu Escherichia coli (E. coli) la copii este ridicat si se manifesta contra multor medicamente prescrise in mod obisnuit, reactie ce poate determina ineficienta acestora, au avertizat oamenii de stiinta din Marea Britanie, citati vineri de…

- Prim-ministrul britanic Theresa May se confrunta cu o presiune crescanda din partea propriului Partid Conservator, ai carui membri sunt divizați in privința perspectivelor parasirii Uniunii Europene de catre Marea Britanie. Theresei May i se cere mai multa claritate privind modului in care va decurge…

- Prefectul de Gorj, Ciprian Florescu, a declarat ca nu trebuie creata panica in jurul situatiei de la Motru, unde un copil de 4 ani a decedat cu suspiciune de meningita. Florescu este de parere ca evenimentul este regretabil, iar familia este afectata. Comunitatea din Motru nu trebuie, insa sa intre…

- Sefa executivului britanic, Theresa May, a fost sfatuita sa invete de la presedintele francez Emmanuel Macron cum sa trateze cu presedintele american Donald Trump, relateaza miercuri Press Association. Fostul ministru de externe conservator William Hague a subliniat in comisia pentru relatii…

- Regizorul britanic Ridley Scott va primi distinctia BAFTA Fellowship in cadrul ceremoniei de decernare a premiilor BAFTA, informeaza Press Association. Cineastul, in varsta de 80 de ani, a spus ca este ''foarte multumitor'' sa fii recompensat cu acest premiu, decernat anual…

- Reprezentanti din patru generatii ale familiei regale britanice - regina Elisabeta a II-a si printii Charles, William si George - sunt omagiati printr-o noua moneda ce a fost emisa de Royal Mint, informeaza Press Association. Portrete ale celor patru reprezentanti ai familiei regale din…

- Cel putin cinci membri ai fortelor armate afgane au decedat, iar alti zece au fost raniti, in urma unui atac terorist, revendicat de reteaua Stat Islamic, care s-a produs luni dimineata la un punct de control aflat in apropierea principalei academii militare din Kabul, informeaza site-ul postului France…

- Rapperul canadian Drake a reusit sa urce in aceasta saptamana pe locul intai al topului britanic dupa ce noul sau single "God's Plan" a avut un succes spectaculos, relateaza vineri Press Association. Drake a incheiat saptamana cu 6,5 milioane de difuzari in streaming, dupa ce "God's Plan", lansat…

- Rapperul canadian Drake a reusit sa urce in aceasta saptamana pe locul intai al topului britanic dupa ce noul sau single "God's Plan" a avut un succes spectaculos, relateaza vineri Press Association. Drake a incheiat saptamana cu 6,5 milioane de difuzari in streaming, dupa…

- Ministrul apararii britanic, Gavin Williamnson, a acuzat Rusia ca spioneaza infrastructura strategica a Marii Britanii in vederea unor eventuale proiecte menite sa creeze "haos" in tara si sa cauzeze „mii si mii de morti”, scrie digi24.ro.

- Verestoy Attila, patronul echipei de handbal HC Odorhei, a decedat azi, la varsta de 63 de ani, din cauza unor probleme medicale severe. Senatorul UDMR era internat de cateva zile intr-un spital din Capitala. Verestoy Attila era unul dintre cei mai bogati politicieni din Romania. El a sustinut in ultimul…

- Actrita Pamela Anderson spune ca Julian Assange este ''un geniu'' si ca acuzatia de viol impotriva sa este o ''inscenare'', informeaza Press Association. Actrita din Baywatch, in varsta de 50 de ani, l-a vizitat luni pe fondatorul WikiLeaks la Ambasada Ecuadorului…

- Un militar de nationalitate moldoveana din cadrul misiunii OSCE in estul Ucrainei a decedat in urma unui accident rutier produs in orasul Kramatorsk, regiunea Donbas, a anuntat organizatia de securitate, infromeaza site-ul postului Radio Free Europe / Radio Liberty.

- Johnson a facut aceasta propunere in cadrul celui de-al 35-lea summit franco-britanic desfasurat joi, la Academia militara regala din Sandhurst, ocazie cu care premierul britanic Theresa May si presedintele francez Emmanuel Macron au convenit sa aprofundeze cooperarea bilaterala in materie de imigratie…

- Presedintele francez Emmanuel Macron si prim-ministrul britanic Theresa May vor anunta joi, cu ocazia summitului franco-britanic de la Londra, un 'nou tratat' pentru 'completarea acordurilor de la Touquet', privind gestionarea migrantilor care vor sa ajunga în Regatul Unit, au…

- Vedeta americana de Reality TV Kim Kardashian si sotul ei, cantaretul Kanye West, au anuntat marti venirea pe lume a celui de-al treilea copil al lor, o fetita nascuta de o mama surogat, informeaza Reuters si Press Association. Vedeta americana de Reality TV Kim Kardashian si sotul ei, cantaretul Kanye…

- O noua vanatoare letala in Republica Moldova. Un barbat a decedat dupa ce ar fi fost impușcat din imprudența de un alt coleg. Incidentul s-a desfașurat in aceasta dimineața in preajma localitații Nicolaevca, raionul Singerei.

- Doua treimi dintre persoanele care fumeaza o tigara in mod experimental devin fumatori zilnici, conform concluziilor unui nou studiu efectuat in Marea Britanie, citat miercuri de Press Association. Oamenii de stiinta au descoperit ca 69% dintre persoanele care au incercat o tigara au ajuns…

- „Taramul binecuvantat” ilustreaza o savuroasa poveste de iubire dintre un tanar fermier britanic, Johnny Saxby (Josh O’Connor), și un muncitor roman, Gheorghe (Alec Secareanu). Acest rol i-a adus actorului roman nominalizarea pentru Cel mai bun actor la premiile BIFA. Cinema Ateneu va invita sa-l vedeti…

- Doliu in Japonia. Recent a devenit cunoscuta vestea despre moartea fostului președinte al corporatiei Toyota – Tatsuro Toyoda, fratele lui Shoichiro Toyoda care mai traieste si fiul lui Kiichiro Toyoda, cel care a creat TMC.

- Guvernul britanic a anuntat noi masuri pentru reglementarea vanzarii dispozitivelor cu laser nesigure, inclusiv consolidarea masurilor de protectie, pentru a opri introducerea in tara a unor astfel de instrumente cu putere ridicata. Ministrii au declarat ca, in urma unei cresteri recente…

- Sefa guvernului britanic, Theresa May, va renunta la promisiunea sa din timpul campaniei electorale de a supune la vot in Parlament o revizuire a legii ce interzice vanatoarea de vulpi, informeaza sambata agentia Press Association. Legea, introdusa de Laburisti in 2004, in timpul guvernarii…

- O serie de atacuri cu cuțitul care au avut loc miercuri într-un oraș irlandez s-au soldat cu moartea unui om și ranirea altor doi. Poliția suspecteaza un atac terorist. Autoritatile irlandeze investigheaza daca înjunghierea mortala a unui japonez, într-o serie de atacuri…

- Companiile Facebook și Twitter se pot confrunta cu sancțiuni din partea Londrei daca refuza sa coopereze cu Parlamentul britanic in investigația privind posibilul amestec al Rusiei in referendumul privind Brexit, a avertizat șeful comisiei parlamentare pentru cultura, mass-media și sport Demian Collins,…

- Un tanar in varsta de 24 de ani, din Capreni, nu a adaptat viteza și intr-o curba a pierdut controlul direcției, a intrat cu autoturismul pe contrasens și a acroșat doi pietoni care mergeau pe marginea drumului. Unul dintre aceștia, un barbat, in varsta de 49 de ani a murit pe loc, iar o batrana…

- Durere fara margini in familia unei femei din Moldova stabilita in Cehia. Aceasta a ramas singura cu trei copii, o fetita de cinci ani si doi baieti gemeni de doar sase luni, dupa ce sotul ei a decedat la data de 12 decembrie, fiind rapus de cancer la stomac.

- Camera Comunelor a adoptat, miercuri seara, un amendament referitor la procedura de iesire a Marii Britanii din Uniunea Europeana, in contextul in care mai multi deputati conservatori au votat impotriva Guvernului Theresa May.