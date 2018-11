Actorul britanic Gerard Butler, spitalizat la Santo Domingo Actorul de film si producator britanic Gerard Butler a fost spitalizat intr-un centru medical privat din Santo Domingo, fiind afectat de o diverticulita fara complicatii, a confirmat miercuri pentru EFE o sursa medicala care nu a dorit sa fie identificata.



Actorul, in varsta de 49 de ani, a fost internat la clinica luni 26 noiembrie, acuzand dureri abdominale de care suferea de peste 72 de ore, astfel incat s-a decis internarea lui pentru a fi supus unor analize.



