Stiri pe aceeasi tema

- Penny Marshal, care a jucat alaturi de Cindy Williams in serialul de comedie de la ABC „Laverne & Shirley” si apoi a devenit o regizoare de succes, a murit, luni noapte, la varsta de 75 de ani, in locuinta din Hollywood Hills din cauza unor complicatii provocate de diabet, potrivit Variety.

- O imigranta din Guatemala in varsta de 7 ani a murit la cateva ore dupa ce a fost plasata in detentie de politie la frontiera americana din statul New Mexico, relateaza joi Washington Post preluat de agerpres. Citește și: IMPRESIONANT! Un medic din Iasi, batut in plina strada, si-a iertat…

- Un barbat in varsta de 54 de ani a murit la Spitalul Județean Suceava la cateva zile dupa ce a fost implicat intr-un accident petrecut in condiții neclare, cel puțin in prima faza a anchetei polițiștilor rutieri.Pe 13 noiembrie, seara, la 20.15, Petru Atomei, in varsta de 54 de ani, din ...

- Trompetistul american Roy Hargrove, vizitator frecvent al festivalurilor de jazz europene, a murit la varsta de 49 de ani, s-a anuntat sambata pe pagina sa de Facebook, relateaza AFP. "Cu mare tristete si devastati de durere anuntam disparitia lui Roy Hargrove pe 2 noiembrie, la varsta de…

- Un barbat în vârsta de 44 de ani, din Slatina, a murit, noaptea trecuta, iar un tânar în vârsta de 24 de ani, tot din Slatina, a ajuns la spital dupa o altercatie petrecuta în zona garii din localitate.

- Un tanar in varsta de 22 de ani a murit, iar o adolescenta in varsta de 16 ani a fost grav ranita, intr-un accident de circulatie care a avut loc sambata pe un drum judetean care face legatura intre localitatile Hobita si Rau Barbat din depresiunea Hategului.

- Boala lui Chas Hodges fusese diagnosticata intr-un stadiu incipient si el spera sa poata continua seria de concerte alaturi de Dave Peacock. Chas Hodges (voce, pian) si Dave Peacock (bas) au crescut in nordul Londrei si cantau impreuna din 1975. Inainte de formarea acestui duet, Dave Peacock a facut…

- Cantaretul britanic Chas Hodges, parte a duo-ului Chas & Dave, a murit sambata, la varsta de 74 de ani, dupa ce in urma cu un an si jumatate a fost diagnosticat cu cancer la esofag. Boala lui Chas Hodg...