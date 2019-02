Stiri pe aceeasi tema

- Actorul de comedie Bill Cosby s-a comparat cu faimosi prizonieri politici si a spus ca nu simte remuscari pentru faptele comise, intr-o declaratie publicata joi de impresarul vedetei pe Facebook, potrivit...

- Facebook a anunțat lansarea unui fond de 300 de milioane de dolari pentru proiecte jurnalistice, scrie ReCode. Lansarea fondului vine dupa ce Google a anunțat un proiect similar anul trecut, cu aceași valoare. Cei doi giganți online sunt angrenați intr-o lupta surda cu presa in Uniunea Europeana. Presa…

- Dupa o postare pe contul de Facebook a fostului prim-ministru ucrainean, Iulia Timosenko cu privire la situatia economica a ucrainenilor, site-ul rus de stiri Sputnik (cu domeniul in Polonia: sputnik.pl) a realizat un articol prin care vrea sa induca ideea ca situatia economica grea din Ucraina este…

- INCHISOARE cu suspendare, sub supraveghere, pentru un barbat din Alba, acuzat ca a furat, din gelozie, informatii de pe un cont privat al retelei de socializare Facebook. Un barbat in varsta de 33 de ani din Alba a fost condamnat la 2 ani de inchisoare cu suspendare, sub supraveghere, pentru furtul…

- Lupta timișorenilor cu hoții din buzunare a inceput, pe Facebook, inca din urma cu cațiva ani. Cei mai afectați au fost calatorii din mijloacele de transport in comun din oraș, care au reclamat de nenumarate ori ca tramvaiele, autobuzele și troleibuzele sunt pline de raufacatori care opereaza…

- In opinia acestuia, PSD este incapabil sa revina la o conduita etica si onesta in raport cu Romania. "Devine tot mai clar ca nu mai putem astepta niciun lucru bun de la majoritatea PSD-ALDE. Nu mai e suficient sa stam doar de paza la asalturile Guvernului asupra justitiei, a economiei. Este nevoie…

- Directia Regionala de Drumuri si Poduri (DRDP) Iasi atrage atentia soferilor asupra riscului de derapaj care poate aparea pe DN 28 B ca urmare a unei avarii la o conducta de apa. Intr-o postare pe pagina oficiala de Facebook, DRDP Iasi precizeaza ca o conducta avariata pune in pericol circulatia pe…

- Doru Stoianof, barbatul de 34 de ani din localitatea argeseana Stefanesti care si-a injunghiat sotia, i-a dat foc si si-a marturisit crima pe Facebook, a facut apel dupa sentinta pronuntata impotriva lui, saptamana aceasta, de Tribunalul Arges, care l-a condamnat 25 de ani de inchisoare.